DopoFestival, nel cast fisso arriva anche Alessandra Celentano: che ruolo avrà e precedenti in Rai

A poche ore dal via, una novità irrompe nel DopoFestival: nel cast fisso di ospiti, infatti, arriva Alessandra Celentano. La coreografa ed ex ballerina sarà uno dei volti della trasmissione, guidata da Alessandro Cattelan. A darne notizia, su Canale 5, è stata Maria De Filippi durante l’ultimo appuntamento di Amici.

DopoFestival Alessandra Celentano, l’arrivo della maestra più temuta di Amici

Nel corso degli appuntamenti del DopoFestival presenzia Alessandra Celentano. Ospite fisso di tutti gli appuntamenti, la professionista ha il compito di commentare le varie performance avvenute durante la serata del Festival di Sanremo, sia quelle dei Big in gara che degli ospiti. Inoltre, dialoga, nello studio posto a pochissima distanza dal Teatro Ariston, con i cantanti in gara e con i vari giornalisti della Sala Stampa.

Dopo Gerry Scotti, dunque, arriva nella città dei fiori un altro volto che, da anni, è protagonista sulle reti Mediaset. In particolare, dal punto di vista televisivo Alessandra Celentano è associata ad Amici di Maria De Filippi. Un talent nel quale ha il ruolo di professoressa di danza dal lontano 2003.

Non si tratta del debutto assoluto in Rai

Alessandra Celentano, nipote di Adriano, inizia sin da bambina a ballare ed ottiene, nel corso degli anni, importanti riconoscimenti. Le sue qualità artistiche, infatti, l’hanno portata ad esibirsi su alcuni dei principali palchi del nostro paese, dal Teatro alla Scala di Milano a quello dell’Opera di Roma. Ha avuto la possibilità di collaborare con grandi nomi del ballo internazionale, da Roberto Bolle a Carla Fracci, passando per Oriella Dorella, Manuel Legris ed Isabelle Guerin.

Dal punto di vista televisivo, quello al DopoFestival non rappresenta l’esordio assoluto sulla TV di Stato per Alessandra Celentano. Nel 2014 ha gareggiato, in qualità di concorrente, alla terza edizione di Pechino Express, su Rai 2. Nella medesima rete, nel 2022, è stata una delle ospiti di Belve, programma di interviste guidato da Francesca Fagnani.

DopoFestival Alessandra Celentano, con lei Selvaggia Lucarelli ed Anna Dello Russo

Con Alessandra Celentano si completa il parterre di ospiti fissi del DopoFestival. Lo show di Alessandro Cattelan, in onda subito dopo la fine del Festival di Sanremo dal martedì al venerdì, può contare sulla presenza di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, da anni giudice di Ballando con le stelle, ha svolto varie inchieste importanti, fra cui quella su Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, uno dei Big in gara. Per giudicare gli outfit delle varie serate c’è Anna Dello Russo, icona del mondo della moda seguita da più di due milioni e mezzo di follower su Instagram.