Sanremo 2025, la quarta serata minuto per minuto: esibizioni, ospiti, pagelle, classifica cover

Venerdì 14 febbraio, alle 20:40 su Rai 1, si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2025. La kermesse, guidata da Carlo Conti, ha come protagonisti tutti i ventinove Big, che salgono sul palco con degli ospiti, insieme ai quali eseguono delle cover. Sul palco, in qualità di co-conduttori, ci sono Geppi Cucciari e Mahmood. La diretta si apre con Roberto Benigni.

Sanremo 2025 quarta serata, l’intervento di Roberto Benigni

La quarta serata di Sanremo 2025 parte con l’annuncio, stile Signorine buonasera, di Geppi Cucciari, che afferma: “Signori e signore, buonasera. Purtroppo, nonostante le indicazioni del Ministero del Made in Italy, ci saranno anche canzoni in lingua straniera. Ci scusiamo con gli spettatori. Inoltre, si sconsiglia la visione ad un pubblico già assonato“.

Carlo Conti entra nel Teatro ed ha affianco a sé Roberto Benigni. L’attore al conduttore: “Ormai sei ovunque! Hai bloccato tutta l’Italia, dovresti fare il Ministro dei Trasporti. Oggi non parliamo di politica, nel dietro le quinte ho incontrato Marcella Bella, le ho detto Bella ciao ed è successo il caos! Comunque sei stato di parola, finisci presto a differenza di Amadeus, che non finiva più. Dietro le quinte ci sono ancora gli artisti dello scorso Festival che attendono di entrare. Nel backstage c’era anche Tony Effe, mi ha chiesto se avevo una collana da prestargli“.

Ancora il comico, letteralmente scatenato: “Musk è interessato all’Italia, figuratevi se non guarda il Festival. Fra l’altro ha già votato, ha espresso la preferenza per Giorgia. Mettiamoci l’anima in pace: Giorgia ci sarà ancora per tanti anni. Giorgia sarà sul satellite con Musk, sono capaci di sposarsi ed andare a fare il viaggio di nozze su Marte. Musk sta preparando la marcia su Roma, ha detto o Marte o Roma, vuole il potere in Italia così come Trump, che ha minacciato di mettere i dazi alle trofie al pesto“.

Benigni annuncia il ritorno su Rai 1

Procede l’intervento di Roberto Benigni, che continua a parlare di politica con l’evidente preoccupazione di Carlo Conti. L’attore canta L’inno del corpo sciolto. Carlo Conti comunica: “Roberto Benigni torna su Rai 1, il 19 marzo andrà in onda la serata evento Il sogno“. Benigni sottolinea: “Si tratta di uno show ricco di sorprese, ci metterò tutto il mio amore e sentimento. Si parlerà di noi e di quello che ci accade intorno“. Benigni parla del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Siamo sempre vicini a ciò che dici e siamo vicino a ciò che lei dice. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da Sergio Mattarella nel mondo“.

Parte la gara: Rose Villain e Chiello eseguono Fiori di rosa fiori di pesco. Prestazione poco convincente, su un brano storico. 5. Si prosegue con i Modà, che cantano Angelo con Francesco Renga. Pezzo sempre bello come la voce dell’artista ospite, ma i concorrenti sono rimasti un po’ in ombra. 6 (soprattutto per Renga). Conti accoglie Geppi Cucciari, che scherza con Conti: “Smettila di guardare l’orologio quando conduci, sei fastidioso, te lo buco. Oggi ci sono dei bambini prodigi o altre persone che ci fanno sentire stupidi?“.

Cucciari lancia Clara e Il Volo, che eseguono The Sound of Silence. Esibizioni molto intensa, tutte belle voci, soprattutto quelle del trio. 7. Si passa all’omaggio a Franco Califano: Noemi e Tony Effe (senza collana) propongono Tutto il resto è noia. Lei bravissima, lui è inesorabilmente stonato. Performance che lascia poche emozioni. 5. Una spassosa Cucciari lancia Francesca Michielin ed Rkomi, che propongono La nuova stella di Broadway. Esibizione un po’ insipida, 6.

Sanremo 2025 quarta serata, Lucio Corsi con Topo Gigio

La quarta serata di Sanremo 2025 va avanti. Geppi Cucciari regala al conduttore dei fiori in omaggio a tutti gli uomini. Conti, poi, accoglie Lucio Corsi ed il Topo Gigio, che eseguono Nel blu dipinto di blu. Un po’ Sanremo, un po’ Zecchino d’oro, per un omaggio allegro e rispettoso, con tanta teatralità e, soprattutto, bravura dal parte del concorrente. 7, quantomeno per l’originalità. Fra l’altro, Topo Gigio è l’unico che riesce a dire due parole subito dopo l’esibizione, nonostante la solita fretta di Carlo Conti.

La co-conduttrice Geppi Cucciari e il Direttore artistico prendono lezione di autotune da Mahmood. Gag già vista con Amadeus-Fiorello, ma comunque ben riuscita. Serena Brancale ed Alessandra Amoroso cantano If i ain’t got you di Alicia Keys. Bella performance, due voci molto potenti. 7,5. Geppi Cucciari e Carlo Conti fanno cantare un po’ l’Ariston, poi presentano Irama ed Arisa, che duettano sulle note di Say something di Christina Aguilera. Altra esibizione di grande livello, sia in termini di voce che di intensità. 7,5.

Il conduttore scende in platea e saluta Max Giusti, Eleonora Daniele, Caterina Balivo ed Anna Falchi. Il co-conduttore Mahmood (ancora un po’ ingessato nel ruolo) annuncia Gaia con Toquinho, autori di La voglia e la pazzia di Ornella Vanoni. Bel ritmo, ma le voci, insieme, non creano un effetto molto piacevole. 5. Conti chiede a Cucciari: “Promettimi che giovedì inizierai Splendida Cornice con Tutta l’Italia“. Lei risponde: “Va bene, ma ora andiamo avanti, stai perdendo tempo Carlo“. Geppi eccezionale, fino a questo momento.

The Kolors con Sal Dai Vinci

La gara procede con The Kolors e Sal Da Vinci, autori di Rossetto e Caffè. Esibizione “furba”, sulle note del tormentone forse più ascoltato delle ultime settimane. Tutto l’Ariston, come prevedibile, è in piedi a ballare, ma senza dubbio niente non abbiamo assistito a nulla di indimenticabile. 6.

Collegamento dal Suzuki Stage con Benji & Fede, che cantano Dove e quando. Marcella Bella, accompagnata dai violini dei Twin Violins, propone L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. In platea c’è anche Gianni Bella, storico compositore nonché autore proprio de L’emozione non ha voce.