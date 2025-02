Sanremo 2025, Roberto Benigni annuncia il ritorno su Rai 1 con Il Sogno: da quando e di cosa parla

Venerdì 14 febbraio, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, il conduttore Carlo Conti ha aperto la serata con Roberto Benigni. L’attore Premio Oscar, in un intervento durato circa dieci minuti, ha annunciato il ritorno sulla TV di Stato.

Sanremo 2025 Roberto Benigni, la nuova avventura su Rai 1

Roberto Benigni, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ha realizzato un breve intervento, nel quale ha parlato, seppur in maniera implicita, di alcuni degli argomenti di principale attualità. Fra gli altri, ha citato la querelle relativa ai dazi che la nuova amministrazione statunitense, capeggiata dal Presidente Donald Trump, vorrebbe imporre all’Unione Europea, Italia compresa.

In seguito, Carlo Conti ha svelato che l’ospitata di Benigni al Festival era propedeutica alla promozione del ritorno sugli schermi della TV di Stato dell’attore. Ciò avverrà il 19 marzo prossimo, quando Roberto Benigni guiderà lo show evento Il Sogno.

Cosa si sa del programma

Ad oggi, sono poche le informazioni in possesso in merito al format. Ciò che certo è che esso sarà visibile, in prime time, sulla rete ammiraglia della TV di Stato. In particolare, la trasmissione dovrebbe prendere il via alle 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi, game show condotto da Stefano De Martino. Oltre che in televisione, lo show Il Sogno sarà fruibile anche in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento sarà l’applicazione gratuita Rai Play.

Roberto Benigni, annunciando il ritorno in televisione con Il Sogno, ha dichiarato: “Si tratta di uno show ricco di sorprese, ci metterò tutto il mio amore e sentimento. Si parlerà di noi e di quello che ci accade intorno“. Per Benigni, quella di oggi è stata la settima partecipazione sul palco dell’Ariston. La sua presenza è stata annunciata da Carlo Conti solo poche ore fa e in quella occasione il Direttore artistico non aveva nascosto il suo entusiasmo, sottolineando: “Con lui sul palco si realizza un mio sogno“. Dichiarazioni non casuali, considerando il nome dello show di Benigni al via il 19 marzo.

Sanremo 2025 Roberto Benigni, gli ultimi programmi in Rai

Con Il Sogno, Roberto Benigni torna sulla TV di Stato dopo diversi anni di assenza. Nonostante la carriera dell’attore si sia sviluppata soprattutto al cinema, dove ha vinto riconoscimenti importanti, come un Premio Oscar per La Vita è Bella, Benigni ha già realizzato, in passato, dei format per la Rai. Citando le avventure più recente, nel 2012 ha curato la serata-evento La più bella del mondo, dedicata alla Costituzione italiana. In seguito, ha condotto, sempre su Rai 1, I dieci comandamenti, le cui due prime serate hanno raccolto più di 9 milioni spettatori di media, con oltre il 30% di share.