San Marino Song Contest 2025, tutto quello che c’è da sapere: dove vederlo, concorrenti e conduttori

Sabato 8 marzo, San Marino sceglierà l’artista che rappresenterà il paese all’Eurovision Song Contest. Come oramai avviene sempre negli ultimi anni, lo Stato decretera il proprio delegato durante il San Marino Song Contest 2025.

San Marino Song Contest 2025, dove vederlo e chi sono i conduttori

Al timone del San Marino Song Contest 2025 c’è una coppia inedita. Essa è composta da Francesco Facchinetti e Flora Canto, due volti decisamente molto noti in Italia.

La manifestazione canora si svolge presso il Teatro Nuovo di Dogana della Repubblica e prende il via alle 20:30. La kermesse è visibile in diretta tv e radio su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay e RaiPlay Sound.

Il direttore artistico della trasmissione, quest’anno, è Massimo Bonelli. La scenografia è realizzata da Marco Calzavera, mentre la regia è di Cristiano D’Alisera. L’evento è fruibile anche in streaming sui nuovi canali Instagram e TikTok.

Gli ospiti, la giuria e tutti i premi

Il San Marino Song Contest 2025 è arricchito dalla partecipazione di alcuni ospiti. In primis c’è La Rappresentante di Lista, che dovrebbe realizzare un medley dei suoi successi. Spazio a Senhit, che ha rappresentato la Repubblica all’Eurovision Song Contest nel 2011, nel 2020 e nel 2021. Previste, infine, delle incursioni di Cristiano Malgioglio, già co-conduttore nell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025.

Sono venti gli artisti selezionati per gareggiare nel San Marino Song Contest 2025. Durante la serata sono assegnati vari riconoscimenti, ovvero il Premio Eurovision (che va al primo classificato), il Premio della Critica, il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo e il Premio Una Voce per San Marino.

Non è previsto il televoto: i vincitori sono scelti esclusivamente da una giuria di esperti. Essa è capeggiata dal Presidente Luca De Gennaro ed è composta da Roberto Sergio, Federica Gentile, Ema Stokholma e Mario Andrea Ettorre.

San Marino Song Contest 2025, da Gabry Ponte a Pierdavide Carone, tanta Italia in gara

Fra i venti cantanti in gara al San Marino Song Contest 2025 vi sono vari artisti italiani già noti, molti dei quali, da tempo, non sono più sulla cresta dell’onda, almeno dal punto di vista mediatico. È accolto Marco Carta, vincitore nel 2009 del Festival di Sanremo e che gareggia con Solo fantasia.

Spazio a Mi vuoi sposare? di Pierdavide Carone, cantautore attualmente in gara ad Ora o mai più. Attesa anche Bianca Atzei con Testacoda e Boosta (co-fondatore dei Subsonica) con BTW. Sul palco è dato il benvenuto a Luisa Corna e Silvia Salemi, che cercano di vincere con Il giorno giusto e Coralli. Spicca, infine, Gabry Ponte con Tutta l’Italia, sigla di Sanremo 2025.

Di seguito l’elenco completo dei concorrenti, il paese di origine e il titolo della loro hit: