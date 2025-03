Ne vedremo delle belle, il cast: nello show anche Pamela Prati, Valeria Marini e Laura Freddi

Si tratta di una delle novità dei palinsesti primaverili di Rai 1 e, da qualche ora, sono finalmente noti i nomi dei protagonisti. Stiamo parlando di Ne vedremo delle belle, il cui cast di concorrenti è stato comunicato nella serata di ieri, martedì 4 marzo.

Ne vedremo delle belle cast, al timone Carlo Conti

Ne vedremo delle belle è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, che ha lavorato con la collaborazione della società Endemol Shine Italia. Il primo appuntamento prende il via, rigorosamente nel prime time della rete ammiraglia della TV di Stato, sabato 22 marzo. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Ne vedremo delle belle è molto atteso anche per ciò che concerne il conduttore. Al timone del format, infatti, c’è Carlo Conti: per lui, si tratta del primo impegno dalla fine del Festival di Sanremo, giunto al termine, con la vittoria di Olly, lo scorso sabato 15 febbraio.

Come funziona il programma

Ne vedremo delle belle è articolato in una gara, alla quale presenziano dieci partecipanti. Essi si sfidano mediante prove di ballo e di canto, ma anche attraverso i musical e le interviste. Ci sono, poi, le manche derby, ovvero quelle che costringono le protagoniste a performare su una prova a sorpresa. A dare i voti alle showgirl c’è una giuria, i cui nomi, però, non sono ancora stati ufficializzati.

Il cast di Ne vedremo delle belle è composto da dieci esponenti del varietà italiano, tutte già molto note. In primis arriva Pamela Prati, la cui notorietà è giunta soprattutto a partire dal Bagaglino. Dalla stessa famiglia artistica giungono anche Valeria Marini ed Angela Melillo. Entrambe, infatti, hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo ricoprendo il ruolo di primadonna nella celebre compagnia.

Ne vedremo delle belle cast, da Adriana Volpe a Carmen Russo

Nel cast di Ne vedremo delle belle c’è anche Patrizia Pellegrino, la cui carriera si è sviluppata soprattutto nel campo della recitazione teatrale, cinematografica e televisiva. Attese Adriana Volpe, per anni conduttrice di Mezzogiorno in famiglia e I Fatti Vostri, e Laura Freddi, lanciata da Non è la Rai e Striscia la Notizia!.

Coinvolta Matilde Brandi, che ha mosso i primi passi nello spettacolo come ballerina, partecipando a format storici come Fantastico. Rimanendo al ballo c’è Carmen Russo, coreografa e negli ultimi tempi spesso coinvolta al Grande Fratello. Infine, ci sono Veronica Maya, a lungo conduttrice della TV di Stato, e Lorenza Mario, cantante, ballerina ed attrice.