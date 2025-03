Lo Show dei Record 2025, il 5 marzo al via la nuova edizione: le storie, le esterne in Cina e i giudici

Mercoledì 5 marzo esordisce l’edizione 2025 de Lo Show dei Record. La trasmissione è visibile, come sempre, su Canale 5.

Lo Show dei Record 2025, al timone Gerry Scotti

Lo Show dei Record, programma dei primati del Guinness World Records, è prodotto da RTI, che ha lavorato con la collaborazione di Banijay Italia. La regia è curata da Roberto Cenci.

Il format ha origine dal Guinness World Record, che nasce nel 1995 come libro, pubblicato ogni anno, che raccoglie tutte le tipologie di primati del mondo. In seguito, dalla versione cartacea è nata quella televisiva, inserita nei palinsesti televisivi di decine di paesi del mondo, e che in Italia ha debuttato nel 2005.

Al timone della trasmissione, per la quinta volta in carriera, la quarta consecutiva, c’è Gerry Scotti. Un presentatore che, fra l’altro, è da record. Al mondo, è il professionista che ha guidato il maggior numero di puntate (1690) di Chi vuol essere Milionario?.

Le storie dei protagonisti

Al centro de Lo Show dei Record, anche nell’edizione 2025, vi sono personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo, che raggiungono il centro del palco con l’obiettivo di sfidare i propri limiti.

Il focus è proposto su esibizioni di varia natura, che promettono di emozionare il pubblico. I recordmen, oltre che per le abilità, sono presentati anche per le loro storie. Come sempre dichiara Gerry Scotti, d’altronde, dietro a personaggi eccentrici si cela un percorso difficile.

Nelle varie puntate non ci sono esclusivamente dei primati singoli. Durante Lo Show dei Record 2025 vi sono delle sfide, in cui due o più protagonisti si fronteggiano. A tal proposito, non mancano i cosiddetti Strongmen e Strongwomen, ovvero gli uomini e le donne considerati più forti al mondo. Inoltre, torna l’Albero della Cuccagna, gioco popolare al quale presenziano 16 squadre, organizzate in un grande torneo. I giocatori devono cercare di raggiungere la cima di un albero, nel minor tempo possibile.

Lo Show dei Record 2025, le esterne in Cina

Fra le novità de Lo Show dei Record 2025 vi è la location delle prove in esterne. Esse, infatti, si svolgono in Cina. Per certificare l’ottenimento di tali record, vola nel paese asiatico Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records, nonché figura storica della versione italiana del programma.

I record acquatici si svolgono nella piscina termale più profonda del pianeta, situata a Montegrotto. Le sfide sono introdotte dal campione di apnea Umberto Pellizzari, affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico. In studio, invece, i record sono convalidati da Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre.