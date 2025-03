Lunedì 24 marzo debutta, su TV8, un nuovo format. Stiamo parlando di Casa contro Casa, novità assoluta dei palinsesti della rete del digitale terrestre.

Casa contro Casa, il conduttore è Fabrizio Zampetti

Il titolo è una produzione originale firmata dalla società Banijay Italia. La trasmissione occupa, su TV8, la fascia del preserale, prendendo il via tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19:10 circa. Ogni puntata ha una durata di 60 minuti, terminando alle 20:15, quando la linea passa ad Alessandro Borghese Celebrity Chef.

Il protagonista del format è Fabrizio Zampetti. Quest’ultimo è uno dei punti di riferimento del settore immobiliare italiano, nel quale opera oramai da decenni. La sua attività lavorativa si concentra fra le città Roma e Milano e, nel corso degli anni, si è specializzato nel settore degli immobili di lusso. È il fondatore della società Zampetti Immobili di Pregio e, come lui stesso ha ammesso in più di una occasione, ha lavorato nel tempo per numerosi volti celebri del mondo dello spettacolo italiano. La vita di Zampetti è raccontata anche in un docufilm, diretto da Davide Amante ed intitolato Nulla accade per caso.

Come funziona il programma

In ogni puntata, il conduttore ha un incontro con un cliente. Zampetti ascolta le richieste dell’aspirante acquirente, poi si mette alla ricerca delle migliori soluzioni presenti nel mercato immobiliare. Tale lavoro porta all’individuazione di due proposte, che sottopone all’attenzione del cliente. Quest’ultimo visita, insieme al presentatore ed esperto, entrambe le abitazioni, facendosi raccontare da Zampetti sia i pro che i contro di ognuna delle due soluzioni.

Alla fine, il cliente/concorrente deve selezionare la proposta che, a suo giudizio, è quella migliore. A questo punto del format, tutto può cambiare perché il conduttore sottopone, all’acquirente, una terza casa, denominata l’offerta nascosta. Anche tale unità abitativa è visitata ed analizzata. In chiusura di puntata, il protagonista deve scegliere se confermare la decisione presa in precedenza o se, invece, optare per l’offerta nascosta.

Casa contro Casa, le dichiarazioni del padrone di casa

Alla vigilia del debutto con il nuovo programma, al via lunedì 24 marzo su TV8, Fabrizio Zampetti ha rilasciato una intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Nel colloquio, il conduttore ha affermato: “Dopo il Covid tutti cercavano uno spazio aperto, dal terrazzo al giardino a un semplice balcone. Oggi questa tendenza sta scemando e si è tornati a richieste di appartamenti classici, standard, più o meno grandi a seconda delle esigenze“.