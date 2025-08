Piccola rivoluzione per quel che concerne la famiglia di Tale e Quale Show. Lo spin off Tali e Quali, fino ad ora guidato sempre da Carlo Conti, nella stagione 2025-2026 avrà, come padrone di casa, Nicola Savino.

Tali e Quali Nicola Savino, il debutto del conduttore su Rai 1

Per Nicola Savino, dunque, la stagione che segna il ritorno in Rai si prospetta decisamente ricca di impegni. Il presentatore, infatti, debutta a settembre, su Rai 2, con Freeze. Nello show comico, il padrone di casa è affiancato da Rocio Munoz Morales.

Nel 2026, presumibilmente a gennaio, Nicola Savino dovrebbe invece guidare Tali e Quali. Si tratta del primo programma della famiglia di Tale e Quale Show a non essere condotto da Carlo Conti. Per Savino, inoltre, si tratta del debutto da conduttore di uno show tutto suo in prima serata su Rai 1.

Carlo Conti lascia la conduzione per concentrarsi sul Festival di Sanremo

Per Tali e Quali, la prossima sarà la quinta edizione. L’ultima è andata in onda fra il gennaio ed il febbraio del 2024. Quest’anno, invece, lo show non è stato proposto, in quanto Carlo Conti, già presentatore di Tale e Quale Show, nella seconda parte di stagione era impegnatissimo nell’organizzazione del Festival di Sanremo.

Il medesimo problema si ripropone nel 2026, quando Conti è confermato nel ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival. Per questo motivo, la Rai ha deciso di puntare nuovamente su Tali e Quali, individuando Nicola Savino nel perfetto sostituto di Carlo Conti.

Tali e Quali Nicola Savino, il regolamento e quando in onda

Tali e Quali, anche con l’arrivo di Nicola Savino, dovrebbe mettere al centro della gara una serie di concorrenti comuni, ovvero non professionisti e non vip. Essi si alternano, in studio, con performance nelle quali imitano artisti noti. A giudicare, di volta in volta, i partecipanti vincitori è la giuria, che nell’ultima edizione era formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A loro si univa un quarto giudice speciale, ovvero la parodia di volti noti realizzata da imitatori professionisti (fra cui Ubaldo Pantani e Vincenzo De Lucia).

Incerta, infine, la collocazione nel palinsesto, non ancora ufficializzata dalla Rai. Tutte le precedenti edizioni sono andate in onda, su Rai 1, nella collocazione della prima serata del sabato. Nonostante la concorrenza di C’è posta per te, che ha vinto tutte le serate, lo spin off di Tale e Quale Show aveva comunque chiuso con una media di 2,8 milioni di spettatori con il 17,4%.