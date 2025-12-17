Quella pazza fattoria DMAX
Quella pazza fattoria DMAX – episodi C'è sempre luce in fondo al tunnel ed È solo una questione di pose

17 Dicembre 2025
Quella pazza fattoria è una docu‑serie che offre uno sguardo autentico e ironico sulla vita rurale, trasmessa sul canale DMAX. La serie racconta il quotidiano della famiglia Gomiero, agricoltori veneti che hanno saputo trasformare la loro azienda in un vero e proprio laboratorio all’avanguardia, unendo l’innovazione tecnologica con la solida tradizione agricola. La narrazione sviluppa il tema dell’impresa familiare nel terzo millennio.

Quella pazza fattoria location

La famiglia Gomiero e la fattoria veneta

La serie segue da vicino le vicende di Roberto Gomiero, il capofamiglia, e del figlio Davide, agricoltore e figura molto attiva online in qualità di influencer, entrambi impegnati nella complessa gestione dell’impianto di biogas, il cuore energetico della fattoria. Accanto a loro, troviamo Claudia, che ricopre il ruolo cruciale di responsabile finanziaria, e Dario, il futuro marito di Claudia, che contribuisce attivamente alla gestione aziendale. Ogni membro della famiglia possiede un ruolo preciso e insostituibile, rendendo la fattoria un esempio dinamico e moderno di impresa agricola contemporanea.

Tradizione e innovazione

La docu-serie è girata tra i campi rigogliosi e le stalle della regione Veneto. Quella pazza fattoria documenta l’intero ciclo agricolo: dall’aratura dei campi alla fase della mietitura, fino ad arrivare alla cruciale produzione energetica sostenibile. La serie mette in forte evidenza come la tecnologia avanzata – trattori a guida autonoma e gestione delle operazioni tramite dispositivi mobili – si integri in modo armonico con le pratiche agricole tradizionali, creando di fatto un modello di agricoltura proiettato verso il terzo millennio.

La famiglia Gomiero all'interno della loro azienda agricola

Quella pazza fattoria: c’è sempre luce in fondo al tunnel

In questo episodio la famiglia Gomiero si trova ad affrontare una delle sfide tecniche più impegnative e cruciali dell’intera stagione: il malfunzionamento improvviso dell’impianto di biogas, che rappresenta il cuore pulsante e la principale fonte energetica della fattoria. Tra imprevisti tecnici che richiedono attenzione e momenti di tensione familiare, sarà necessario trovare soluzioni rapide, ingegnose e creative per riportare l’intera produzione energetica alla normalità e garantire la sostenibilità dell’azienda. Il titolo dell’episodio richiama in modo evocativo la determinazione e l’incrollabile fiducia di Davide e di suo padre Roberto. I due, nonostante le difficoltà operative, credono profondamente nel valore del loro lavoro e nella forza inossidabile del loro legame familiare. L’episodio alterna momenti di forte tensione, tipici delle emergenze, e gag di grande ironia, mostrando come anche nelle situazioni più complicate ci sia sempre una via d’uscita, frutto dell’ingegno e della coesione familiare.

Ritratto della famiglia Gomiero al completo in una scena della docu-serie

Quella pazza fattoria: è solo una questione di pose

La fattoria Gomiero, per un giorno, si trasforma nel teatro di un’insolita e divertente sfida: la promozione e la comunicazione sui social media delle loro attività agricole. Davide Gomiero, che unisce il ruolo di agricoltore a quello di influencer, coinvolge l’intera famiglia in un servizio fotografico professionale. Il servizio è pensato per raccontare la vita rurale con un linguaggio moderno, accattivante e immediatamente fruibile dal pubblico online. Tra trattori luccicanti, animali curiosi e ampi campi coltivati, ogni membro della famiglia si trova a dover trovare la propria “posa” migliore e più convincente, generando spesso risultati esilaranti e imprevedibili. L’episodio mette in luce il contrasto divertente tra la tradizione più autentica e la comunicazione digitale, mostrando in modo originale come l’agricoltura possa dialogare con il vasto pubblico contemporaneo attraverso nuove e fresche forme di narrazione.

 

