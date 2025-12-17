Quella pazza fattoria è una docu‑serie che offre uno sguardo autentico e ironico sulla vita rurale, trasmessa sul canale DMAX. La serie racconta il quotidiano della famiglia Gomiero, agricoltori veneti che hanno saputo trasformare la loro azienda in un vero e proprio laboratorio all’avanguardia, unendo l’innovazione tecnologica con la solida tradizione agricola. La narrazione sviluppa il tema dell’impresa familiare nel terzo millennio.

La famiglia Gomiero e la fattoria veneta

La serie segue da vicino le vicende di Roberto Gomiero, il capofamiglia, e del figlio Davide, agricoltore e figura molto attiva online in qualità di influencer, entrambi impegnati nella complessa gestione dell’impianto di biogas, il cuore energetico della fattoria. Accanto a loro, troviamo Claudia, che ricopre il ruolo cruciale di responsabile finanziaria, e Dario, il futuro marito di Claudia, che contribuisce attivamente alla gestione aziendale. Ogni membro della famiglia possiede un ruolo preciso e insostituibile, rendendo la fattoria un esempio dinamico e moderno di impresa agricola contemporanea.

Tradizione e innovazione

La docu-serie è girata tra i campi rigogliosi e le stalle della regione Veneto. Quella pazza fattoria documenta l’intero ciclo agricolo: dall’aratura dei campi alla fase della mietitura, fino ad arrivare alla cruciale produzione energetica sostenibile. La serie mette in forte evidenza come la tecnologia avanzata – trattori a guida autonoma e gestione delle operazioni tramite dispositivi mobili – si integri in modo armonico con le pratiche agricole tradizionali, creando di fatto un modello di agricoltura proiettato verso il terzo millennio.

Quella pazza fattoria: c’è sempre luce in fondo al tunnel

In questo episodio la famiglia Gomiero si trova ad affrontare una delle sfide tecniche più impegnative e cruciali dell’intera stagione: il malfunzionamento improvviso dell’impianto di biogas, che rappresenta il cuore pulsante e la principale fonte energetica della fattoria. Tra imprevisti tecnici che richiedono attenzione e momenti di tensione familiare, sarà necessario trovare soluzioni rapide, ingegnose e creative per riportare l’intera produzione energetica alla normalità e garantire la sostenibilità dell’azienda. Il titolo dell’episodio richiama in modo evocativo la determinazione e l’incrollabile fiducia di Davide e di suo padre Roberto. I due, nonostante le difficoltà operative, credono profondamente nel valore del loro lavoro e nella forza inossidabile del loro legame familiare. L’episodio alterna momenti di forte tensione, tipici delle emergenze, e gag di grande ironia, mostrando come anche nelle situazioni più complicate ci sia sempre una via d’uscita, frutto dell’ingegno e della coesione familiare.

Quella pazza fattoria: è solo una questione di pose

La fattoria Gomiero, per un giorno, si trasforma nel teatro di un’insolita e divertente sfida: la promozione e la comunicazione sui social media delle loro attività agricole. Davide Gomiero, che unisce il ruolo di agricoltore a quello di influencer, coinvolge l’intera famiglia in un servizio fotografico professionale. Il servizio è pensato per raccontare la vita rurale con un linguaggio moderno, accattivante e immediatamente fruibile dal pubblico online. Tra trattori luccicanti, animali curiosi e ampi campi coltivati, ogni membro della famiglia si trova a dover trovare la propria “posa” migliore e più convincente, generando spesso risultati esilaranti e imprevedibili. L’episodio mette in luce il contrasto divertente tra la tradizione più autentica e la comunicazione digitale, mostrando in modo originale come l’agricoltura possa dialogare con il vasto pubblico contemporaneo attraverso nuove e fresche forme di narrazione.