A partire da lunedì 16 marzo, su Amazon Prime Video, è in onda The Show presenta Vita Nova. Si tratta della prima stagione del titolo, che prende il nome dal gruppo comico che lo ha ideato, ovvero i The Show.

The Show presenta Vita Nova, chi sono i protagonisti

Coloro che hanno curato, per conto di Amazon Prime Video, la prima stagione della trasmissione, dunque, sono Alessio Stigliano ed Alessandro Tenace. Essi formano il duo The Show, molto seguito sui social, dove hanno esordito nel 2013.

Sin dal loro arrivo sul web hanno attirato l’attenzione del pubblico, grazie agli esperimenti sociali ed ai cosiddetti prank, ovvero situazioni strane e spesso imbarazzanti create appositamente per divertire il telespettatore.

Nonostante siano famosi principalmente fra i giovani, i The Show hanno collezionato alcune partecipazioni televisive, come quella da concorrenti in gara a Pechino Express del 2016.

Come funziona la docu-serie

The Show presenta Vita Nova è una docu-serie composta da nove puntate dalla durata di circa 45-50 minuti ciascuna, tutte rilasciate in contemporanea lunedì 16 marzo.

Al centro del progetto televisivo vi è Jasper, che dal 2019 collabora con i The Show nella rubrica Si può fare?. Il protagonista, nel titolo di Prime, affronta un’avventura decisamente strana e ricca di colpi di scena.

Il ragazzo affronta un viaggio aereo internazionale bendato e con delle cuffie alle orecchie, così da non poter raccogliere nessun tipo di informazione sul luogo in cui arriverà. Jasper, per tutta la durata del suo viaggio in incognito, è affiancato costantemente da Alessandro Tenace. Quest’ultimo, munito di una telecamera nascosta, segue Jasper in ogni sua azione, registrando in incognito tutto ciò che fa.

The Show presenta Vita Nova, cosa deve fare Jasper

Non appena Jasper ha raggiunto il luogo prescelto, per lui inizia una missione tutt’altro che semplice. Infatti, ha 14 giorni per ricostruire quella che, a tutti gli effetti, dovrà essere una nuova vita. Armato di cellulare, una polaroid, un diario sul quale trascrivere le sue avventure ed un sacco a pelo, il protagonista deve sopravvivere per due settimane senza poter contare su alcuna cifra in denaro a disposizione.

La prima cosa da fare, per Jasper, sarà quella di riuscire a capire in che luogo si trova. A seguire, dovrà riuscire a stringere nuove amicizie e cercare un posto per dormire, oltre che un lavoro. Il tutto seguendo le missioni che, di volta in volta, riceverà dai The Show.