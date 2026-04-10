Dopo la pausa del Venerdì santo, il 10 aprile torna, con una puntata che seguiremo in diretta, Fratelli di Crozza. La trasmissione di satira, che commenta con monologhi e imitazioni i principali temi di attualità, è visibile su NOVE dalle 21:30.

Mattatore della serata è Maurizio Crozza, affiancato da Andrea Zalone e dalla musica della Silvano Belfiore Band.

Fratelli di Crozza diretta 10 aprile, si parte con la politica estera

Fratelli di Crozza del 10 aprile inizia con un focus sulla politica estera. Il monologo parla di Donald Trump: “Non so come chiamarlo, ma ha detto che un’intera civiltà sarebbe potuta morire. Ma se lui una notte dorme malo o se litiga con il coniglio pasquale, cosa potrebbe succedere?. Lui ha detto che servirebbero più leader come lui. Sai Donald, esistono diverse strutture dove ci sono tante persone come te, c’è persino chi si crede Napoleone! L’Italia, di fronte a questo deragliato, non fa niente. Crosetto ha detto che la guerra è una follia, ma non ha detto chi l’ha causata”.

Si prosegue con l’imitazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto: “Questa è una follia, ma noi non siamo una nazione, siamo un semaforo e tendenzialmente facciamo il verde. Anche Renato cantava “Il semaforo no, non l’avevo considerato”. Ah, era il triangolo? Vabbè, ha tre lati proprio come i colori del semaforo. Noi siamo come Renato: valiamo Zero“.

Si torna al monologo: “Netanyahu e Trump stanno tenendo in scacco il pianeta. Come fanno? Socrate diceva che tutte le guerre sono combattute per denaro. Evidentemente, il filosofo conosceva molto bene lo Stretto di Hormuz“.

La parodia del Papa Leone XIV

Fratelli di Crozza del 10 aprile procede. Il conduttore su Papa Leone XIV: “Il Pontefice poteva andare a Beirut, a Gaza, a Kiev, ma ha deciso di andare a Monte Carlo. Papa Francesco fece il primo viaggio a Lampedusa: lungi da me fare Papi e Papastri, ma mi pare ci siano differenze nell’approccio”.

Il padrone di casa imita il Santo Padre: “La guerra è brutta, la pace è bella. Ora torno a Monte Carlo. Lampedusa? Ah, è quel posto dove sbarcano le povere persone che scappano dalla guerra? Lì vado a luglio. Voi non avete idea di quante persone sbarcano a Monte Carlo, che scendono dallo yacht e che sono in guerra con il fisco. La pace è bella, quella fiscale. Ricordati che la missione del Papa è stare da Dio“.