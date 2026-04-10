Vittorio Sgarbi ha fatto ritorno in tv. Il noto critico d’arte, dopo un lungo periodo lontano dalle scene, è tornato, venerdì 9 aprile, al timone di una rubrica dedicata all’arte.

Vittorio Sgarbi ritorno in tv, la rubrica all’interno del programma Il Colibrì

Il ritorno di Vittorio Sgarbi in una rubrica tutta sua è avvenuta all’interno dello show Il Colibrì. Quest’ultimo è realizzato dalla società Ventura Academy ed è proposto sulla San Marino RTV, rete che è visibile, nel nostro paese, sul canale 550 del digitale terrestre.

La trasmissione è condotta dal giornalista Giovanni Terzi, che il 9 aprile ha aperto la nuova stagione del suo talk show che unisce la tradizione dell’intervista televisiva all’innovazione dell’intelligenza artificiale e della musica live.

Nel format, Vittorio Sgarbi è chiamato a gestire una rubrica nella quale commenta e spiega al grande pubblico alcune delle meravigliose opere d’arte realizzate da artisti italiani e internazionali. Sgarbi guida tale spazio per tutte e dieci le puntate de Il Colibrì.

Vittorio Sgarbi ritorno in tv, nel primo appuntamento focus sulla Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca

In occasione del debutto del 9 aprile, Vittorio Sgarbi, per raccontare al meglio il concetto di fede al centro della serata, ha deciso di concentrarsi sulla storia e i segreti che si celano dietro all’opera Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca.

L’intervento di Vittorio Sgarbi è stato molto breve, durato circa due minuti. Il critico d’arte non è mai apparso in video, ma la sua voce ha spiegato il contesto storico ed il significato del dipinto, mentre in sovraimpressione passavano in rassegna le immagini dell’opera.

Come riporta l’Ansa, il ritorno di Sgarbi è stato accompagnato da una nota, nella quale si scrive: “Un primo passo che testimonia il lento ma continuo miglioramento di Sgarbi, amatissimo dal pubblico di tutte le età e dai media, di cui in questi anni è stato assoluto protagonista“.

Il progressivo ritorno in televisione dopo i problemi di salute

Vittorio Sgarbi, dunque, ha un ruolo fisso in un programma tv per la prima volta dopo i gravi problemi di salute che lo hanno colpito. Nel marzo del 2025, il critico d’arte, dopo un forte stato depressivo, ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale Gemelli di Roma.

Dopo un lungo periodo di ricovero e convalescenza, lo scorso novembre Sgarbi è riapparso sul piccolo schermo, ospite del format Cinque Minuti di Bruno Vespa. Pochi giorni dopo ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier a Domenica In, mentre lo scorso 17 marzo è tornato a discutere di arte nel talk L’Aria che Tira su LA7.

L’impegno con Il Colibrì, dunque, rappresenta un ulteriore tassello nel ritorno alla normalità di Sgarbi.