Dua Lipa sul palco dell’Ariston. Se fino a poco tempo fa sembrava un sogno irrealizzabile, ora si tratta di uno scenario più che probabile. Questo, almeno, è quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, secondo la quale Stefano De Martino vorrebbe Dua Lipa non solo come ospite, bensì fra le possibili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2027.

Festival di Sanremo 2027 possibili co-conduttrici, il sogno Dua Lipa

Stefano De Martino, dunque, vorrebbe Dua Lipa al suo fianco in vista del suo esordio come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Secondo quanto riferisce l’agenzia, la trattativa fra la Rai e la popstar sarebbe già a buon punto.

Qualora si concretizzasse, l’arrivo di Dua Lipa sul palco dell’Ariston sarebbe un colpo molto importante dal punto di vista artistico e mediatico. D’altronde, la popstar classe 1995 è fra le artiste più conosciute e apprezzate al mondo, anche grazie a brani come New Rules, Levitating Featuring DaBaby, Break My Heart e Kiss and Make Up, capaci di ottenere miliardi di stream sulle piattaforme musicali streaming.

Per Dua Lipa non si tratterebbe di un debutto assoluto sul palco del Festival. Nel 2020, infatti, Amadeus era riuscito a convincerla a partecipare come ospite.

L’ipotesi Maria De Filippi

Altra possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2027 per una sera è Maria De Filippi. La sua presenza sul palco dell’Ariston sancirebbe una sorta di pax televisiva con Mediaset, di cui la conduttrice è da anni uno dei volti di punta grazia a format come Tu Si Que Vales, Amici e C’è posta per te. Fatto, questo, già avvenuto nel 2017, quando la conduttrice del Biscione aveva affiancato Carlo Conti.

Stefano De Martino non ha mai nascosto la propria gratitudine nei confronti della conduttrice, che per prima ha individuato le potenzialità del direttore artistico della kermesse, che ha debuttato in tv come concorrente ad Amici. Inoltre, De Filippi aveva scelto De Martino prima come conduttore del daytime, poi come giudice del Serale del talent.

Festival di Sanremo 2027 possibili co-conduttrici, Brenda Lodigiani presenza fissa

Altro volto noto della televisione, questa volta di Discovery, che quasi certamente parteciperà al Festival di Sanremo 2027 è Brenda Lodigiani. Conduttrice di Bake Off Italia, è fra le comiche più apprezzate del nostro paese, nel cast del GialappaShow e coinvolta nell’evento internazionale della Cerimonia di Aperura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Stefano De Martino, che con Lodigiani ha già lavorato a Stasera tutto è possibile, sarebbe a lavoro per avere la comica in tutte e cinque le serate. Alla co-conduttrice sarebbero affidati gli spazi comici della prossima edizione del Festival di Sanremo.