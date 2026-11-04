Non accenna a placarsi la polemica su Pierluigi Diaco dopo l’intervista effettuata all’ex sacerdote Alberto Ravagnani nella puntata del 3 novembre di BellaMa. Dopo le critiche è arrivata, sui social, una dura nota di Milly Carlucci.

BellaMa Pierluigi Diaco intervista Alberto Ravagnani, cosa è successo

A scatenare le polemiche, che oramai da oltre 24 ore continuano a tenere banco, c’è stata l’intervista realizzata, come detto, all’attuale concorrente di Ballando con le stelle. Sin da subito Diaco, affermando di voler comprendere i motivi dietro la scelta dell’ospite di abbandonare il sacerdozio, si è concentrato sugli aspetti della sua vita privata, ponendo domande legate al suo orientamento (“Lei è attratto dalle donne o dagli uomini?”) e alla sua sessualità.

Ben presto il faccia a faccia si è trasformato in uno scontro, con Diaco che non ha modificato il proprio atteggiamento nonostante l’ospite, in più di una occasione, avesse chiaramente espresso il proprio disagio, al punto da affermare di sentirsi giudicato.

La nota di Milly Carlucci

Le immagini dell’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, in poche ore, hanno fatto il giro del web, attirando le critiche ai danni del conduttore. In seguito sono uscite delle indiscrezioni secondo le quali ciò che è andato in onda non sarebbe stato particolarmente apprezzato da Milly Carlucci.

Nel primo pomeriggio del 4 novembre, la conduttrice di Ballando con le stelle ha sostanzialmente confermato le voci, pubblicando sui social una nota molto dura: “Ballando con le stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l’intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire. Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a Ballando con le stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita”.

Il messaggio prosegue: “Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. In merito ai fatti noi riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro in privato”.

BellaMa Pierluigi Diaco intervista Alberto Ravagnani, il conduttore non commenta

Il caso dell’intervista ad Alberto Ravagnani ha attirato le critiche anche all’interno della Rai stessa. In un comunicato congiunto, le giornaliste e i giornalisti del Daytime Rai, della Cpo Rai e della Cpo Usigrai hanno stigmatizzato l’accaduto: “La libertà di porre domande, anche scomode, deve accompagnarsi al rispetto della dignità della persona e della sua sfera privata. Il disagio manifestato da un ospite richiede ascolto e sensibilità: l’insistenza su aspetti intimi non può diventare un elemento di spettacolo, né trasformarsi in un atteggiamento morboso e aggressivo nei confronti delle persone intervistate. Il Servizio Pubblico ha il dovere di garantire un confronto libero, rispettoso e mai umiliante”.

Nonostante il grande clamore mediatico, Pierluigi Diaco ha deciso, per il momento, di non commentare. Nella puntata di BellaMa del 4 novembre, infatti, tutti si aspettavano delle scuse, ma il conduttore ha scelto di non tornare sull’accaduto. Dopo un breve ricordo di Tinto Brass, Diaco ha ospitato Barbara De Rossi e insieme hanno parlato, per l’intera diretta, del tema dell’amore tossico.