Venerdì 13 novembre, su NOVE, va in onda, in diretta, il format Fratelli di Crozza. Alla conduzione torna Maurizio Crozza, che firma monologhi e imitazioni con le quali commenta le tematiche al centro dell’attualità. Nello show, in partenza alle 21:35, partecipano Andrea Zalone, storico autore del conduttore, e la Simone Belfiore Band, che cura l’accompagnamento musicale.

Fratelli di Crozza diretta 13 novembre, parte il monologo

La diretta di Fratelli di Crozza del 13 novembre parte, come al solito, con un monologo: “L’Italia è nel G7 e dunque è fra le sette potenze della Terra. Abbiamo un enorme patrimonio artistico, che non abbiamo fatto ma ereditato, praticamente siamo il Leonardo Del Vecchio dell’Unesco. Noi, comunque, siamo uno Stato forte, almeno fino a quando non arrivano delle mai. La settima potenza della Terra bloccata da uno spam. In Francia ci sono circa 15 mila addetti che si occupano della cyber-sicurezza, mentre in Italia ce ne sono appena un centinaio. Nel frattempo, nel Misoginistan continuano a prenderci in giro“.

L’appuntamento entra nel vivo con la parodia del Ministro per la Difesa Guido Crosetto: “Io sono il Ministro del Terrore, vi sto trasmettendo l’angoscia. Non si può sapere se Mikhail Andropov sia veramente in vita, d’altronde è ibrido. Noi dobbiamo spendere tanto in armi per combattere la guerra ibrida. Capite perché devo trasmettervi paranoia? Così siete contenti che investiamo milioni di euro in armi“. Il finto Ministro, con fare paranoico, inizia a sospettare di chiunque in studio, dai cameramen agli spettatori.

Si continua con la parodia della Premier Giorgia Meloni: “Alle vacanze di Natale manca ancora un mese e mezzo e proprio questo è il momento di prenotare. Per finanziare la riduzione delle bollette alle imprese prendo i soldi dai cittadini, in pratica sono la cugina cattiva di Robin Hood”.

Monologo su Antonio Tajani

La diretta del 13 novembre di Fratelli di Crozza entra nel vivo con un monologo su Antonio Tajani: “Ha detto che non si farà intimorire dagli hacker e che da oggi avrà un nuovo aiutante: Argo, un barboncino”. È realizzata l’imitazione del Ministro degli Esteri: “Gli hacker mi hanno detto che sono filorussi, ma non so se sia vero, magari qualcuno ha hackerato i filorussi. Non vedo perché dovrei parlare con l’Ambasciatore della Russia: al massimo dovrei contattare quello della Filorussia. Io non mi lascio intimorire dalla guerra ibrida. Gli hacker mi hanno azzerato la carta del supermercato, ero a un passo della pentola a pressione“.