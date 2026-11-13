Venerdì 13 novembre, su NOVE, è andato in onda, in diretta, il format Fratelli di Crozza. Alla conduzione torna Maurizio Crozza, che firma monologhi e imitazioni con le quali commenta le tematiche al centro dell’attualità. Nello show, in partenza alle 21:35, partecipano Andrea Zalone, storico autore del conduttore, e la Simone Belfiore Band, che cura l’accompagnamento musicale.

Fratelli di Crozza diretta 13 novembre, parte il monologo

La diretta di Fratelli di Crozza del 13 novembre parte, come al solito, con un monologo: “L’Italia è nel G7 e dunque è fra le sette potenze della Terra. Abbiamo un enorme patrimonio artistico, che non abbiamo fatto ma ereditato, praticamente siamo il Leonardo Del Vecchio dell’Unesco. Noi, comunque, siamo uno Stato forte, almeno fino a quando non arrivano delle mai. La settima potenza della Terra bloccata da uno spam. In Francia ci sono circa 15 mila addetti che si occupano della cyber-sicurezza, mentre in Italia ce ne sono appena un centinaio. Nel frattempo, nel Misoginistan continuano a prenderci in giro“.

L’appuntamento entra nel vivo con la parodia del Ministro per la Difesa Guido Crosetto: “Io sono il Ministro del Terrore, vi sto trasmettendo l’angoscia. Non si può sapere se Mikhail Andropov sia veramente in vita, d’altronde è ibrido. Noi dobbiamo spendere tanto in armi per combattere la guerra ibrida. Capite perché devo trasmettervi paranoia? Così siete contenti che investiamo milioni di euro in armi“. Il finto Ministro, con fare paranoico, inizia a sospettare di chiunque in studio, dai cameramen agli spettatori.

Si continua con la parodia della Premier Giorgia Meloni: “Alle vacanze di Natale manca ancora un mese e mezzo e proprio questo è il momento di prenotare. Per finanziare la riduzione delle bollette alle imprese prendo i soldi dai cittadini, in pratica sono la cugina cattiva di Robin Hood”.

Monologo su Antonio Tajani

La diretta del 13 novembre di Fratelli di Crozza entra nel vivo con un monologo su Antonio Tajani: “Ha detto che non si farà intimorire dagli hacker e che da oggi avrà un nuovo aiutante: Argo, un barboncino”. È realizzata l’imitazione del Ministro degli Esteri: “Gli hacker mi hanno detto che sono filorussi, ma non so se sia vero, magari qualcuno ha hackerato i filorussi. Non vedo perché dovrei parlare con l’Ambasciatore della Russia: al massimo dovrei contattare quello della Filorussia. Io non mi lascio intimorire dalla guerra ibrida. Gli hacker mi hanno azzerato la carta del supermercato, ero a un passo della pentola a pressione“.

Si cambia argomento con il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il cui intervento è ricco di strafalcioni: “Alzi la manica chi non ha mai comprato qualche giorgietto dai cinesi. I cinesi copiano il Made in Italico“. Il tema, ora, è Leonardo Maria Del Vecchio: “Ha svolto una serata-evento per il lancio del suo QN e hanno presenziato tutti, dal governo all’opposizione. Schlein e Conte erano alla festa di un capitalista, è veramente questa l’opposizione?”. Per parlarne arriva, in studio, il finto Pierluigi Bersani, che si presenta con tanto di bandiera bianca: “Non siamo qui a misurare l’Everest con il righello e il maiale non diventa un ladro soltanto perché ha il piede di porco. Che voglia può avere un nostro elettore ad andare a votare un esponente del Campo Largo? Piuttosto ingoia la matita“.

Fratelli di Crozza diretta 13 novembre, Carlo Calenda

Maurizio Crozza imita Carlo Calenda: “Io da Del Vecchio non sono andato non perché ho un’etica, ma perché non mi hanno invitato. Ho guardato pure nello spam! Io voglio fare il Premier perché sono l’unica persona che stimo“.

Fratelli di Crozza continua con il ritorno di Red Ronnie: “Gli animali hanno l’anima, sentono le cose. Io avevo perso il portafoglio, lo cercavo ma niente. All’improvviso la mia cagnolina morta due anni fa me lo ha fatto trovare in macchina, vicino al freno a mano. La Melandri mi ha detto che i topi insegnano filosofia ai morti. Io uso la scatola orgonica, che permette di trasferire mediante un tubo le informazioni di una medicina direttamente in un bicchiere d’acqua. Questi analgesici me li hanno prescritti gli alieni ciabattini”.

La diretta termina con la parodia di Vittorio Feltri: “Io sono nel panico. Allarmi bomba? No, ho rivisto Greta Thunberg. Credevo fosse una zucca di Halloween con la frangetta, invece era lei alla Cop 31 sul clima. I veri uomini amano il rombo e la potenza maschia del motore, non di certo la macchina elettrica. L’ibrido è il male”.