Le Iene puntata 13 febbraio: ospite Big Mama, scherzo a Gianluigi Donnarumma

Italia 1, martedì 13 febbraio, propone in prima serata un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma ideato da Davide Parenti è condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco ci sono i comici Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi.

Le Iene 13 febbraio, Nicolò De Devitiis racconta il Sanremo di Geolier

A Le Iene di martedì 13 febbraio sono in programmazione vari servizi. Il primo è a cura di Nicolò De Devitiis, che ha passato tutta la settimana di Sanremo in compagnia del rapper napoletano Geolier. Quest’ultimo è stato tra i protagonisti del Festival, dove si è posizionato al secondo posto e ha sbancato al televoto, ricevendo circa il 60% delle preferenze.

L’inviato, a Le Iene del 13 febbraio, mostra le riprese che ha effettuato con il suo smartphone. Tra i momenti più attesi c’è la reazione che ha avuto il cantante dopo la vittoria ottenuta nella serata delle cover. Alla grande gioia, infatti, si è unita la delusione per i fischi ricevuti dal pubblico dell’Ariston, che invece non hanno gradito il suo trionfo.

L’inchiesta sugli arbitri

Nel corso de Le Iene continua l’inchiesta di Filippo Roma sul mondo degli arbitri. Gabriele Gravina ha spronato gli accusatori a farsi avanti e tale invito è stato accolto da un direttore di gara in attività nella stagione calcistica 2021-2022. L’arbitro ha deciso di metterci la faccia, muovendo delle accuse al designatore Gianluca Rocchi. Roma, in merito alla vicenda, intervista il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Durante la serata è prevista un’anticipazione della prima puntata stagione de Le Iene presentano Inside. In essa, Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli propongono un focus sul delitto di Arce, in cui ha perso la vita di Serena Mollicone.

Le Iene 13 febbraio, lo scherzo a Gianluigi Donnarumma

A Le Iene del 13 febbraio, Sebastian Gazzarini realizza uno scherzo al portiere Gianluigi Donnarumma. Il calciatore della Nazionale è convinto di dover fare un’intervista per la trasmissione. Tuttavia, è legato a una sedia e la sua voce è clonata mediante l’intelligenza artificiale. L’inviato, con la voce del portiere, ha mandato dei messaggi vocali a tutta la sua rubrica telefonica.

Infine, nella diretta de Le Iene del 13 febbraio intervengono vari ospiti. In primis c’è la cantante Big Mama. L’artista ha acquisito grande popolarità dopo la partecipazione in gara nell’ultima edizione di Sanremo con la hit La rabbia non ti basta. In studio anche l’attrice Benedicta Broccoli. Quest’ultima, negli scorsi mesi, ha annunciato pubblicamente di combattere contro un tumore.