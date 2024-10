Le Iene, la puntata del 13 ottobre: intervista a Michele Misseri

Domenica 13 ottobre, Italia 1 propone una nuova puntata de Le Iene. Il programma, ideato da Davide Parenti, è visibile dalle 21:20 circa. Al timone dello show, come sempre, ci sono Veronica Gentili e Max Angioni. Con loro, spazio ai comici Eleazaro Rossi e a Nathan Kiboba. I due commentano con ironia alcuni dei servizi proposti.

Le Iene 13 ottobre, i braccialetti elettronici ed intervista a Mady Gio

A Le Iene di domenica 13 ottobre, Alice Martinelli torna sull’inchiesta iniziata sette giorni fa sui braccialetti elettronici. Tali dispositivi, ideati con l’obiettivo di proteggere le vittime di stalking e violenze, presenterebbero delle lacune. L’inviata, durante la diretta, propone alcune storie, nelle quali i braccialetti elettronici hanno fallito, non riuscendo a compiere nel modo corretto il loro lavoro. Inoltre, è proposto un focus sui rallentamenti dovuti alla burocrazia e sui malfunzionamenti tecnici. Fattori, questi, che rischiano di rendere inutili gli strumenti.

Gaston Zama, durante Le Iene del 13 ottobre, intervista Mady Gio. La creator di contenuti digitali per adulti è finita al centro delle polemiche dopo che la Guardia di Finanza l’ha denunciata per evasione fiscale, per una somma di circa un milione e mezzo di euro. Zama, con dati e reportage, prova a far luce sulla vicenda, indagando sul presunto mancato pagamento delle tasse. Inoltre, è intervistata la stessa Gio, che si dice pronta a pagare la cifra dovuta.

Faccia a faccia con Michele Misseri

A Le Iene del 13 ottobre, Alessandro Sortino effettua una lunga intervista a Michele Misseri. Quest’ultimo, oramai da quattordici anni, continua a proclamarsi colpevole per l’omicidio di Sarah Scazzi. Un crimine, questo, che secondo la giustizia è stato compiuto dalla moglie e dalla figlia di Misseri.

L’uomo, alle telecamere del programma di Italia 1, confessa per la prima volta di aver provato ad abusare del cadavere della nipote. Michele Misseri, inoltre, accompagna Sortino all’interno di alcuni luoghi cruciali nella storia, compreso il garage nel quale sarebbe avvenuto l’omicidio. L’uomo, che si lascia andare a delicate rivelazioni sul suo passato, fornisce una versione che presenta delle incongruenze.

Le Iene 13 ottobre, intervista a Fiorella Mannoia

Nel corso de Le Iene di oggi, domenica 13 ottobre, sono accolti in studio numerosi ospiti. In primis c’è la cantautrice Fiorella Mannoia, fra le voci più apprezzate della musica italiana e protagonista del tour Live con Orchestra. Atteso, in seguito, l’attore e regista di film hard Rocco Siffredi. Quest’ultimo è intervistato dalla conduttrice ed è accompagnato dall’amata moglie Rosa Caracciolo.