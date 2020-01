Piazzapulita torna su La 7 con la puntata di giovedì 9 gennaio, dopo la pausa delle festività di fine anno.Al timone Corrado Formigli che riprende il proprio posto nel palinsesto. Come sempre il giornalista e conduttore si occupa della più stretta attualità politica, economica, sociale. Senza trascurare la cronaca. Servizi dall’Italia e dall’estero, reportage, interviste, caratterizzano, come sempre il talk show.

Piazzapulita puntata 9 gennaio – anticipazioni assassinio Soleimani

Corrado Formigli si occupa, questa sera, in particolare, degli ultimi preoccupanti eventi internazionali. La guerra, la politica e l’economia, sono al centro dell’attenzione del giornalista e dei suoi ospiti.

Piazzapulita, infatti, riparte dall’assassinio del Generale Qasem Soleimani avvenuto lo scorso 3 gennaio. Soleimani è stato ucciso da un attacco mirato sull’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq, per ordine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Formigli ripercorre i tragici eventi avvenuti l’indomani della morte, il 4 gennaio. Una processione funebre si è tenuta a Baghdad con migliaia di presenze sventolanti le bandiere delle milizie sciite irachene al grido «morte all’America, morte a Israele!

E come se non bastasse, sono in corso molte, troppe rappresaglie.

Un altro tema su cui Formigli punta l’attenzione, è la posizione del Governo italiano e le sfide a cui è chiamato.

Piazzapulita puntata 9 gennaio – gli ospiti di Corrado Formigli

Tra gli ospiti di Corrado Formigli questa sera ci sono: Gad Lerner; Pier Luigi Bersani; Lorenzo Fioramonti; Carlo Calenda; Mattia Santori e Antonio Padellaro.

Come sempre, infine, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Produzione e autori del talk

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone. La regia è di Fabio Calvi.

Piazzapulita – dove vederlo

È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.