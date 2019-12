Piazzapulita puntata 19 dicembre – anticipazioni e ospiti

Piazzapulita arriva su La7 con la nuova puntata del 19 dicembre. E’ l’ultimo appuntamento del 2019. Il talk show condotto da Corrado Formigli si interrompe per le festività di fine anno. riprende il suo posto nel palinsesto della rete il prossimo 9 gennaio 2020.

Piazzapulita puntata 19 dicembre – anticipazioni e argomenti

Corrado Formigli nella puntata odierna di Piazzapulita, si occupa, come sempre di argomenti legati alla stretta attualità politica, sociale ed economica. Si scontra, come ogni settimana, con Dritto e Rovescio in talk concorrente in onda su Rete4 e condotto da Paolo Del Debbio.

Stasera, tra i primi temi affrontati, c’è il movimento delle sardine con la manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma, lo scorso 14 dicembre.Sulla base dei sondaggi effettuati, si discute di quanto potrebbe incidere sul voto la possibile trasformazione del movimento d’opinione in partito politico.

A questo proposito Formigli ospita in studio il leader del movimento delle sardine Mattia Santori.

Un altro argomento di scottante attualità è la manovra finanziaria. Il giornalista e conduttore ne parlerà con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri insieme ad altri commentatori in studio.

Il caso della Banca Popolare di Bari è un altro argomento di cui si occupa Piazzapulita. L’istituto fondato a Bari nel 1960, è sempre stato il primo gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno, fra le tre maggiori banche pugliesi e le 10 maggiori banche popolari italiane.

Piazzapulita puntata 19 dicembre – reportage sui tumori

Nel corso della serata, inoltre, va in onda un reportage sui casi di tumori che colpiscono i bambini di Taranto e su tutti coloro che, ogni giorno, lottano per salvarli. A questo proposito Piazzapulita si farà portatrice di un’iniziativa per aiutare i medici nel corso del loro importantissimo lavoro.

Gli ospiti di Corrado Formigli

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri; il leader del movimento delle Sardine Mattia Santori; il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana.

Come sempre, infine, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Il programma è fruibile anche in streaming sul sito di La7