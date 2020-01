Questa sera inizia su Rai 1 Don Matteo 12 con l’innesto di nuovi personaggi che si uniscono agli interpreti storici della serie. Ecco gli sono le new entry che recitano accanto a Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guettà i cui ruoli sono rispettivamente Don Matteo, maresciallo Cecchini e la perpetua Natalina. Ricordiamo che la serie è fruibile anche su RaiPlay.

Ecco i nuovi personaggi e gli attori che li interpretano nella dodicesima stagione di Don Matteo (Terence Hill).

Ines ha cinque anni e arriva nella canonica con la potenza di un uragano. Sempre in movimento, piena di energia e appassionata di musica rock – sua nonna Rosa è stata a Woodstock – Ines ci mette davvero poco a conquistare il cuore di tutti… e a sfondare i loro timpani con la sua chitarra elettrica.

Don Matteo decide di prendersi cura di lei, ospitandola in canonica con Natalina, Pippo e Sofia, perché i genitori non ci sono più, e la nonna con cui viveva comincia a essere troppo anziana. In particolare la bimba si affeziona al nostro Pm, Marco Nardi, con il quale condivide proprio la passione della musica rock. Ma proprio quando Ines sembra aver trovato una nuova famiglia in canonica, a Spoleto arriva Sergio, che sembra già conoscere la bambina…

Sergio la Cava (Dario Aita) è un ex carcerato, che Anna conosce quando lui resta coinvolto in un caso di tentato omicidio. Sergio ha la scorza dura del cattivo ragazzo, spigoloso, ironico e distaccato. Ma scopriremo ben presto che dietro questa facciata c’è un uomo che ha molto sofferto e si è sacrificato per la sua famiglia. In particolare, Sergio ha un legame speciale con la piccola Ines, a cui tutti i nostri personaggi si sono molto affezionati. E sarà proprio Anna ad aiutarlo ad avvicinarsi alla bambina…

Jordi Ferrazzoli (Pasquale di Nuzzo) è un compagno di liceo di Sofia. Jordi è un tipo un po’ particolare. E’ solitario e scontroso, felpa e cappuccio in testa, quel look di chi vorrebbe solo che il mondo circostante sparisse. I compagni di scuola lo chiamano “Wirdy”, lo strano.

Sofia è allo stesso tempo incuriosita e respinta da lui. Poi scopre il suo segreto: Jordi ama ballare in modo meraviglioso. Sogna di frequentare un’accademia e diventare un ballerino professionista. Ma proprio quando sembra a un passo dal realizzare il suo sogno, si presenta un ostacolo imprevisto. E Sofia ne sa qualcosa…

Sara Santonastasi (Serena Iansiti) è il nuovo procuratore capo, il superiore diretto di Marco Nardi (Maurizio Lastrico). È una professionista impeccabile, molto dedita al lavoro e riservata riguardo alla sua vita personale.

Il primo incontro con Nardi sarà un po’ sopra le righe e creerà a Marco una serie di problemi già nel primo episodio della nuova stagione. Con l’andare delle serate il rapporto professionale tra i due andrà consolidandosi, diventando anche una solida amicizia, al punto che Sara comincerà ad aprirsi con Marco, raccontandogli del suo doloroso passato personale. E proprio grazie all’amicizia di Marco, Sara inizierà ad aprirsi un po’ di più.

Don Matteo 12 – torna Elisa madre di Anna Olivieri

Elisa (Pamela Villoresi), madre del Capitano Olivieri, l’abbiamo già conosciuta nella serie precedente. È una donna giovanile, spiritosa, chic e sempre in movimento, che trascorre la vita tra viaggi con le amiche e visite alla figlia. Con lei ha uno splendido rapporto, costruito in tanti anni senza il padre, morto quando Anna era molto giovane.

Nella dodicesima stagione Elisa diventerà una presenza quasi fissa a Spoleto. Qui, oltre a occuparsi della figlia e del suo imminente matrimonio con Nardi, costruirà un’amicizia speciale con il maresciallo Cecchini, che ormai è affezionatissimo anche lui ad Anna, considerandola quasi una sua seconda figlia.