Sanremo 2020 cantanti esclusi – Amadeus nella bufera per Rita Pavone

Sembra proprio che Sanremo 2020 sia il Festival delle polemiche anche per i cantanti esclusi dalla manifestazione. In effetti Amadeus insieme alla commissione di valutazione ha ascoltato moltissimi brani di artisti anche noti che sono stati invece scartati e non hanno avuto il piacere di esibirsi sul palcoscenico dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020.

Sanremo 2020 cantanti esclusi – ecco chi sono

I nomi dei cantanti di Sanremo 2020 sono stati svelati dal settimanale Chi. Tra i personaggi che hanno ricevuto un netto rifiuto ci sono Bianca Atzei, Marcella Bella, Michele Bravi, Shade, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors ed Irama. Quindi alcune creature di Maria De Filippi hanno ricevuto il niet da parte del direttore artistico di Sanremo 2020.

Meraviglia che cantanti come Marcella Bella siano stati rifiutati. Si ricordi ad esempio il brano diventato oramai cult Montagne verdi con cui Marcella Bella si era presentata sul palcoscenico dell’Ariston nel 1972. Una colonna dell’Ariston la cui canzone non ha incontrato il favore di Amadeus.

Questi sono soltanto alcuni dei nomi esclusi. Ce ne sono però altri. Ad esempio Amadeus aveva promesso di portare con se a Sanremo alcuni cantanti che avevano partecipato al programma Ora o mai più da lui condotto su Rai 1 per due edizioni.

Parliamo in particolare di Lisa che aveva vinto la prima nel giugno del 2018 e di Paolo Vallesi che invece era stato il primo classificato nella seconda edizione del marzo 2019. Né Lisa né Vallesi risultano nel cast di dei 24 Big di Sanremo 2020. Ed infatti Vallesi è uno degli artisti che ha ricevuto il rifiuto di Amadeus. Dunque una promessa non mantenuta da parte del conduttore e direttore artistico. Ma c’è da ricordare ancora, sempre a proposito di Ora o mai più, che avevano partecipato anche i Jalisse e Jessica Morlacchi e si erano classificati secondi nell’edizione 2018 e 2019. Anche loro assenti.

Particolare rilievo assume il rifiuto fatto a Marcella Bella. Infatti l’artista era presente sia nella prima che nella seconda edizione nel gruppo dei maestri dei concorrenti in gara.

Sanremo 2020 continuano le polemiche su Rita Pavone in gara

Non si placano le polemiche sulla presenza di Rita Pavone nel cast di Sanremo 2020. Intanto la famosa interprete del “ballo del mattone” è stata aggiunta nel cast all’ultimo momento insieme a Tosca. Le accuse di sovranismo l’hanno colpita in maniera molto pesante.

A sua difesa si sono mobilitati anche morti giornalisti. Hanno difeso Rita Pavone perché è considerata un vero e proprio pilastro della musica leggera italiana. Una artista con una prestigiosa carriera. La stessa cantante indispettita da questi commenti, ha risposto dicendo che si reca a Sanremo per cantare non per fare di politica.

D’altra parte Rita Pavone torna sul palcoscenico dell’Ariston dopo 48 anni di assenza. È proprio per il suo passato prestigioso ha bisogno di essere rispettata e non investita da polemiche.