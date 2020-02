Kilimangiaro torna con una nuova puntata domenica 2 febbraio. L’appuntamento è come sempre alle 16.00 su Rai 3. Insieme alla conduttrice, Camila Raznovich, tanti ospiti speciali.

Kilimangiaro puntata 2 febbraio – anticipazioni e ospiti

La puntata si apre con la rubrica “Viaggi a Rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre. I due videomaker attraverso i loro filmati portano il pubblico in paesi distanti, tra culture diverse e popoli lontani. Questa settimana si vola in Giordania. Una terra magica ed imponente che ormai da anni attraggono turisti da tutto il mondo, grazie a tanti luoghi spettacolari, tra cui il sito archeologico di Petra, il deserto del Wadi Rum e la valle del Giordano.

Insieme a loro ci sarà anche Francesca Ferrari dell’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) i cui campi sono stati da Gabriele e Ludovico durante i loro filmati. Sono circa 660.000 i rifugiati siriani registrati accolti in Giordania. Circa l’80% di essi vive al di sotto della soglia di povertà.

Ospite in studio anche il matematico Piergiorgio Odifreddi, scrittore del libro “Il genio delle donne. Breve storia della scienza al femminile” Uscito lo scorso novembre. Con maschile ammirazione il matematico ricostruisce i percorsi di vita, le difficoltà affrontate, i colpi di genio, di donne che con le loro scoperte e le loro azioni hanno fatto la storia.

In diretta dai Caraibi la surfista italiana Francesca Bagnoli attuale vice campionessa del mondo nella categoria freestyle e campionessa nazionale kitesurf.

Successivamente interverrà la talentuosa regista Camilla Insom.

Kilimangiaro filmati e rubriche

Tra i numerosi filmati: la terza tappa del format “Cuoca Rosa” a Cuba. Rosa è una cuoca e la cucina è il suo regno, ma appena può ama girare per il mondo. La sua più grande passione è ovviamente “viaggiare cucinando”.

Un altro interessante servizio sarà su Baja California in Messico. Una penisola del Messico al confine con la California. Spiagge infinite, panorami suggestivi e acque colme di balene e leoni marini sono solo alcuni dei motivi per visitare questo Stato.

Infine un “K Avventura” in Kazakistan. Sedici milioni di abitanti, grande circa 2,7 milioni di chilometri quadrati, il nono al mondo per estensione. La sua capitale è Nur- Sultan. In diverse classifiche il paese risulta uno dei meno visitati. Il patrimonio culturale è povero, ma il Kazakistan è in realtà ricco di paesaggi e natura.

Kilimangiaro è su tutti i social. Su Twitter @KilimangiaroRai con l’hashtag #Kilimangiaro per tutti i commenti live, Instagram @kilimangiarorai e Facebook Kilimangiaro.