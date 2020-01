Melaverde torna con la puntata di domenica 12 gennaio su Canale 5. L’appuntamento è fissato per le 11.55 con i due conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. E due vanno alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese dal Nord al Sud. Oggi sono rispettivamente in Valtellina e nel Lazio. Ecco nei dettagli dove condurranno i telespettatori. Qui la puntata di sette giorni fa.

Melaverde 12 gennaio – anticipazioni sapori Valtellina eccellenze laziali

Nella puntata di Melaverde di oggi, conosceremo i sapori della Valtellina. Ellen Hidding è pronta per raccontarci quattro storie di uomini, donne e prodotti di questo territorio.

Il primo protagonista sarà il grano Saraceno, una pianta che, pur non essendo precisamente un cereale, produce un chicco dal quale deriva una farina speciale. Questa farina è la base di molte preparazioni tradizionali locali, come i pizzoccheri e gli sciatt.

Gli sciatt sono cubetti di formaggio locale tuffati in una pastella fatta con il grano saraceno e poi fritti velocemente in olio bollente.

Poi i telespettatori entrano in una delle aziende più importanti per quel che riguarda la produzione di Bresaola IGP, per seguire tutto il procedimento di lavorazione della Bresaola. Si tratta di uno salumi più apprezzati e richiesti dagli italiani.

Poi sarà la volta di Simona e della sua piccola coltivazione di zafferano. Una passione nata per caso e divenuta oggi un’interessante realtà del territorio. E poi ampio spazio ai sapori più importanti nella storia della gastronomia locale.