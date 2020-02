La guerra è finita 3 febbraio – anticipazioni ultima puntata

Ultima puntata questa sera, lunedì 3 febbraio, della serie La guerra è finita. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21:20. La fiction in quattro puntate ha raccontato la storia vera di bambini sopravvissuti all’orrore della Shoah.

Tutte le vicende raccontate dunque hanno un fondamento reale e nascono da una storia vera che si è svolta tra il 1945 il 1948. Un gruppo di 800 bambini ed adolescenti ebrei venne accolto in un istituto affinché potesse recuperare il senso dell’esistenza e la speranza nel futuro.

La serie è diretta da Michele Soavi.

La guerra è finita 3 febbraio – trama ultima puntata

La trama dell’ultima puntata è incentrata soprattutto su Davide (Michele Riondino). Il giovane scopre la vera identità di Mattia (Carmine Buschini) e con grande dolore dovrà fare una scelta molto difficile.

Una volta scoperto chi è davvero Mattia, Davide cercherà di proteggere Miriam, la ragazza di cui è innamorato e corrisposto. Per Miriam non sarà facile accettare un improbabile distacco dal ragazzo con il quale ha instaurato un rapporto di grande complicità.

Intanto Davide riflette molto sui suoi ultimi comportamenti. E decide di scusarsi con Giulia, con la quale negli ultimi giorni non è stato molto cordiale. Ma il giovane si è accorto di essersi innamorato di Giulia. Non è però certo di essere ricambiato. E allora, prima di dichiararle il suo amore, vorrà avere almeno una prova che potrà sperare in un futuro insieme. Intanto i due giovani stanno sempre continuando la loro missione. E sono sempre più vicini ai ragazzi che lentamente stanno recuperando fiducia in sé stessi.

Il finale della prima stagione

Siamo arrivati al finale della prima stagione. I ragazzi vivono un momento di svolta per la storia italiana. Sullo sfondo degli eventi che vi abbiamo raccontato, si avvicinano le prime votazioni che interessano i cittadini italiani nel paese finalmente liberato dalla schiavitù nazifascista.

Siamo ad una vera e propria svolta che cambia completamente il futuro dell’intera tenuta dei marchesi Terenzi. Qui infatti si erano rifugiati i giovani ebrei sotto la guida di Davide e Giulia.

Con un’Italia finalmente libera e con la Costituzione che ha dato un nuovo volto al paese, tutti i ragazzi potranno cominciare un nuovo capitolo della loro vita. Sono liberi senza più alcuna discriminazione, l’Italia è basata sull’uguaglianza e tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Ognuno dei ragazzi potrà così intraprendere la propria strada e guardare con fiducia al proprio futuro.

La guerra è finita – il cast completo

