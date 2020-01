É l’anno di Diletta Leotta che arriva a Sanremo 2020 bissando la presenza sul palcoscenico dell’Ariston. Il suo arrivo nell’edizione della kermesse canora condotta da Amadeus ha già destato molte polemiche. La giovane giornalista infatti si prepara a fare il salto di qualità. La sua partecipazione sul palcoscenico dell’Ariston è stata confermata da Amadeus nel corso della conferenza stampa in cui ha ufficializzato le partner che lo affiancheranno dal 4 all’8 febbraio 2020.

Diletta Leotta a Sanremo 2020 – qualche consiglio di Paola Ferrari

Diletta Leotta si prepara a diventare un punto di riferimento per la kermesse canora sanremese. Infatti la sua partecipazione non è limitata soltanto alla presenza di un giorno, ma è prevista anche nelle serate successive.

A destare qualche polemica è stata la presenza della giovane giornalista che per la seconda volta calca il palcoscenico dell’Ariston. La collega che ne ha commentato il nuovo arrivo a Sanremo è stata Paola Ferrari.

Già nell’edizione condotta da Carlo Conti, Paola Ferrari espresse perplessità sulla giovane collega. Ne mise in evidenza un abbigliamento non troppo consono sia alla manifestazione sia alla dignità professionale. E adesso la Ferrari è tornata a far sentire la propria voce, questa volta benevola e conciliante nei riguardi della più giovane collega.

Dai microfoni di Un giorno da pecora, dove è intervenuta in collegamento, ha suggerito innanzitutto a Diletta Leotta di utilizzare un look più sobrio. Non ha nascosto però che le sarebbe piaciuto essere presente all’Ariston come ospite. Ma poiché non è stato possibile esaudire questo desiderio, almeno per quest’anno, desidera consigliare alla Leotta come vestirsi.

«Non ho dubbi che la sua sarà una partecipazione positiva e gratificante. Ho molta stima e considerazione di Diletta Leotta. L’unico consiglio che posso darle riguarda proprio la scelta degli outfit con cui presentarsi».

Diletta Leotta – su DAZN dal 15 gennaio “Linea Diletta” con Francesco Totti

Ma prima di arrivare sul palcoscenico dell’Ariston, Diletta Leotta torna su DAZN con la nuova edizione di “Linea Diletta“. La prima puntata avrà come ospite Francesco Totti. E a questo proposito qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi che Totti potrebbe anche arrivare ancora una volta a Sanremo nell’edizione 2020.

Ricordiamo che Diletta Leotta ha esordito a Sky Meteo24 e successivamente è passata a Sky Sport per la conduzione nei programmi sulla Serie B. Inoltre ha gestito una edizione de Il contadino cerca moglie ed ha condotto con Francesco Facchinetti la 79esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2018 su La7.

Adesso sta per fare il classico salto di qualità che passa proprio per Sanremo 2020.

Diletta Leotta ha esteso il suo impegno professionale anche al settore della pubblicità. Infatti recentemente è stata protagonista di due spot. Il primo Parmigiano Reggiano insieme Carlo Cracco ed Elisa Di Francisca. Il secondo invece è stato Intimissimi Uomo. Noi li abbiamo per voi analizzati tutti.