La nuova bufera che si è abbattuta su Amadeus e Sanremo 2020 è il caso Elisabetta Gregoraci. Il conduttore del Festival continua a collezionare polemiche su polemiche. Ma questa volta si sta raggiungendo davvero un numero esagerato di discussioni.

È lo stesso Amadeus a doversi poi scusare per quanto sta accadendo non solo per la manifestazione canora, ma anche per L’altro Festival. Si tratta come sappiamo del Dopofestival che sarà fruibile esclusivamente su Raiplay.

Sanremo 2020 caso Gregoraci – l’ira della conduttrice contro Savino

Elisabetta Gregoraci avrebbe dovuto affiancare Nicola Savino nella conduzione de L’altro Festival. Giorni fa un post dell’ex moglie di Flavio Briatore ha suscitato un vespaio di polemiche. Innanzitutto la Gregoraci ha fatto chiaramente capire che sarebbe stata emarginata perché il suo ex marito avrebbe avuto simpatie di Destra.

Insomma Nicola Savino la avrebbe allontanata per i suoi presunti colori politici. La risposta di Nicola Savino non si è fatta attendere. Il conduttore ha smentito categoricamente ogni implicazione politica alla sua scelta ed ha fatto capire che probabilmente la porta non è del tutto chiusa per la Gregoraci.

A difendere le scelte di Nicola Savino molti navigatori del web. Hanno sottolineato che ognuno è libero di invitare al programma che conduce le persone nelle quali ha maggiormente fiducia. Il caso Gregoraci sembra però non essere del tutto chiuso. Non è la prima volta che si cerca di dare una connotazione politica al Festival della canzone.

Ma non è tutto perché Amadeus deve rispondere anche di una serie di gaffes verso le donne.

Giovanna Civitillo inviata de La Vita in diretta per Sanremo

Un altro punto debole sul quale Amadeus è stato immediatamente colpito ed affondato è la scelta singolare fatta per sua moglie Giovanna Civitillo.

La signora Sebastiani (questo infatti è il cognome del conduttore all’anagrafe) sarà l’inviata a Sanremo per La Vita in diretta. I social a questo punto si sono scatenati. Ci sono state anche delle battute al vetriolo. Tra queste ve ne raccontiamo una: «l’unico aspetto positivo di questa scelta è che la Rai potrà risparmiare sull’albergo in quanto i due coniugi dormono nella stessa stanza».

Ricordiamo inoltre che il conduttore ha già dovuto affrontare e superare un’altra polemica legata ad alcune frasi sessiste da lui pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival 2020.

Riferendosi infatti alla giovane Francesca Sofia Novello ne ha apprezzato la capacità di «restare un passo dietro al grande uomo che ha accanto».

Insomma mancano solo poche settimane al 4 febbraio, data d’esordio di Sanremo 70. E già si sono accumulate troppe polemiche. Certamente altre ne verranno secondo lo stile della kermesse sanremese. Non dimentichiamo infatti anche il caso Rula Jebreal che per fortuna è stato concluso felicemente.

Manca naturalmente la storica ed immancabile polemica delle polemiche: la rivelazione dei cachet del conduttore, delle donne di Amadeus e degli ospiti.