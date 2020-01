Sanremo 2020 prima valletta Francesca Sofia Novello

E’ stato annunciato il nome della prima valletta di Sanremo 2020. Si tratta di Francesca Sofia Novello. La rivelazione è stata fatta ieri dal quotidiano Il Secolo XIX ma non è stata confermata nella puntata speciale di Soliti ignoti abbinata alla Lotteria Italia andata in onda lunedì 6 gennaio su Rai 1 in prima serata.

Sanremo 2020 prima valletta è Francesca Sofia Novello

Come Amadeus aveva già fatto capire, accanto a lui ci saranno dieci vallette, o meglio co- conduttrici. Ed una di queste dovrebbe essere Francesca Sofia Novello. Si tratta di un personaggio sconosciuto ai più e si tratta di Francesca Sofia Novello, l’attuale fidanzata del campione delle due ruote Valentino Rossi.

Questo nome potrebbe affiancarsi a quelli delle altre signore la cui identità circola da tempo sul web ma solo come indiscrezioni. Nulla è mai stato confermato. E probabilmente Amadeus nel suo ruolo di conduttore e direttore artistico, si riserverà di comunicare chi sono le sue compagne di viaggio nel prossimi giorni.

Tra le probabili altre comoagne di viaggio potrebbero esserci Diletta Leotta, Simona Ventura, Chiara Ferragni, Antonella Clerici, Monica Bellucci e Georgina Rodriguez fidanzata di Cristiano Ronaldo.

A questi nomi bisogna aggiungere anche Silvia Toffanin, proveniente dal mondo Mediaset. Si era parlato anche di Vanessa Incontrada, ma le chance di vedere l’attrice a Sanremo sembrano diminuire negli ultimi giorni.

Intanto manca meno si un mese all’esordio di Sanremo 2020.

Sanremo 2020 chi è Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello non è solo la fidanzata di Valentino Rossi. E’ una modella molto nota nell’ambiente e sul web è conosciuta come una delle influencer più in vista della Fashion Week.

Ha 26 anni, nasce ad Arese, in provincia di Milano. Entra presto nel mondo della moda grazie al suo fisico statuario ed ad un forte appeal che la fa specializzare nel settore della lingerie. La sua principale attività sui social è di filmare le tendenze della moda e di postare le immagini e i filmati.