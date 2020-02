Stasera in tv 16 febbraio 2020. Si conclude la serie Come una madre con Vanessa Incontrada. Torna Barbara D’Urso nel pomeriggio e nella prima serata di Canale 5. E c’è spazio per molte altre proposte. Eccole tutte.

Stasera in tv 16 febbraio 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la terza e ultima puntata della fiction Come una madre. Quando tutto sembra perduto per Angela (Vanessa Incontrada) e i piccoli Bruno e Valentina, arriva l’insperato aiuto di un uomo misterioso (Giuseppe Zeno). Grazie a lui, i tre trovano rifugio in un luogo bellissimo e remoto. Ma gli inseguitori non mollano la presa e lo scontro finale si avvicina.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Intrattenimento e informazione con ospiti illustri del mondo della politica, delle istituzioni, della società civile, dello spettacolo, della cultura, dello sport sono come sempre al centro del talk show presentato da Fabio Fazio con il prezioso contributo di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Su Raitre, alle 21.20, Amore criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Eligia, morta nel 2015 a 35 anni, quando era incinta di 8 mesi, nel corso di una lite con il marito. L’uomo l’ha colpita alla testa e poi l’ha soffocata; stava per farla franca – tutto faceva pensare a un caso di malasanità – ma i sospetti del suocero hanno portato gli inquirenti alla verità.

Stasera in tv programmi Mediaset

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima fermata Oriente. Michael Portilio parte da Jodhpur, seconda città del Rajasthan e soprannominata anche Sun City per la costante presenza di tempo sereno. Raccontando il Paese, tra storia e modernità, arriva a New Delhi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. Non c’è puntata del talk serale di Barbara d’Urso che non presenti almeno uno scoop: dal ritorno in Italia di Anna Oxa alla prima intervista a Luigi Mario Favoloso dopo la sua presunta scomparsa, senza dimenticare la prima intervista di Marco Carta dopo l’assoluzione. Quale sarà quello di oggi?

Su Italia 1, alle 23.55 la comedy show Enjoy – Ridere fa bene. Lo show è stato declassato in seconda serata. Prosegue la sfida tra squadre di comici condotta da Diana Del Bufalo con la partecipazione di Diego Abatantuono. Del team guidato da Gigi e Ross fanno parte Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D’Ursi e Barbara Foria. Il capo della loro tifoseria è Dino Abbrescia.

Stasera in tv 16 febbraio 2020 – programmi La7. Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Buoni ascolti per il talk di Massimo Giletti che continua a conquistare più di un milione di telespettatori. Nella puntata del 2 febbraio, Giletti ha mandato un attore cinese in giro per Roma tossendo, per vedere le reazioni della gente.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. La sfida è tra gli hotel di Catania: il Donna Carmela Resort, Palazzo Marletta, Ramo d’Aria Country Hotel e Airone City Hotel. Dopo il check-out, Bruno Barbieri invita i proprietari a giudicare location, camera, servizi e prezzo degli altri.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Misha Sukyas parte alla scoperta del Piemonte. Il suo obiettivo è scovare le più leggendarie trattorie frequentate dai camionisti. In palio, un ambito trofeo e l’onore dell’adesivo ufficiale da esporre all’entrata del locale.

I film in onda stasera

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Andy Tennant, La leggenda di un amore: Cinderella, con Drew Barrymore. Dopo la morte del padre, Danielle subisce le angherie della matrigna Rodmilla e delle sorellastre. Intanto il principe Henry, erede al trono, è costretto a trovare moglie.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 2016, di Jean Francois Richet, Blood Father, con Mel Gibson. John Link (Mel Gibson), ex detenuto in libertà vigilata dal passato turbolento, sta cercando di rifarsi una vita in una roulotte nel deserto dell’Arizona. Un giorno, però, si trova costretto a proteggere la figlia adolescente Lydia da un gruppo di banditi, al quale la giovane scapestrata ha fatto un torto.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, James McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Ewan McGregor, American Pastoral, con Ewan McGregor, Jennifer Connelly. Seymour Levov, detto lo Svedese, ha avuto tutto dalla vita. Ma il suo mondo va a pezzi quando la figlia adolescente compie un attentato terroristico, provocando una vittima.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2013, di J.J. Abrams, Star Trek Into Darkness, con Chris Pine. Il Comando Stellare affida al capitano Kirk una nuova missione. Deve catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato, risvegliato dall’ibernazione da un traditore.

I film proposti dalla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Sally Potter, The party, con Timothy Spall. Janet, attivista laburista, e il marito Bill danno un piccolo party tra amici nella loro abitazione londinese per festeggiare un nuovo incarico politico di lei. Ma alcune rivelazioni scioccanti danno origine a furiosi litigi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 1998, di Eric Darnell, Tim Johnson, Lawrence Guterman, Z la formica. Per amore della principessa Bala, la formica operaia Z, decide di diventare un soldato e combattere valorosamente la dura battaglia contro le crudeli termiti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson. Will Sawyer è il responsabile della sicurezza del più alto grattacielo costruito a Hong Kong, dove vive con la sua famiglia. Un giorno, improvvisamente, la struttura prende fuoco.