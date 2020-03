Canale 5 trasmette la Santa Messa, oggi domenica 22 marzo nel day time mattutino. Il comunicato diffuso dall’azienda di Cologno Monzese annuncia che la celebrazione religiosa va in onda alle 10.00.

Santa Messa Canale 5 oggi in diretta dal Santuario del Divino Amore a Roma

In particolare questo sono le poche righe con le quali la rete leader Mediaset ha anticipato la scelta

Con l’emergenza in atto, la Santa Messa in TV diventa un servizio per il grande pubblico: domani mattina, domenica 22 marzo, Mediaset la trasmette su Canale 5. La celebrazione verrà trasmessa in diretta, alle ore 10.00, dal Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma.

Ricordiamo che è stata, fino ad ora, Retequattro a trasmettere in diretta la celebrazione eucaristica sempre alle 10.00 del mattino. E, ogni settimana, da un centro dell’Italia differente. In particolare si è sempre dato spazio anche a piccoli centri in una consuetudine che è durata da anni. Subito dopo Retequattro manda in onda il programma di ispirazione e cultura religiosa dal titolo I viaggi del cuore con il giovane sacerdote Don Davide Banzato.

Canale 5 insegue il boom di ascolti del Rosario di Tv2000

L’iniziativa di Canale 5 è venuta subito dopo il boom di ascolti ottenuti dal Rosario andato in onda alle 21 su Tv2000.

Era stata promossa dalla Conferenza episcopale italiana come momento di preghiera virtuale per il Paese in piena emergenza sanitaria a causa del Covid- 19.

Sono stati 4,2 milioni con una share del 12,8%, gli italiani sintonizzati su Tv2000 per partecipare alla preghiera gestita dal segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo.

A queste cifre bisogna aggiungere altri fedeli che hanno seguito il rosario attraverso il segnale ritrasmesso da alcune emittenti diocesane gestite da enti cattolici.

Inoltre devono essere conteggiate 840.000 fedeli che hanno seguito la diretta streaming sui siti del quotidiano cattolico Avvenire e di Vatican news.

Infine ci sono gli oltre 260.000 utenti che hanno seguito il rosario in diretta streaming sul profilo Facebook della Cei (Conferenza Episcopale Italiana)