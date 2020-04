In occasione della Giornata mondiale della Terra 2020, celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, la Rai propone una programmazione dedicata. Innanzitutto partecipa alla maratona multimediale “One People One Planet” in diretta streaming dalle 8.00 alle 20.00 da RaiPlay.

Giornata mondiale della Terra 2020 programmazione Rai

Il primo appuntamento per la Giornata mondiale della Terra è su Rai Storia con Il giorno e la storia, una puntata di approfondimento.

Il testimone passa a UnoMattina su Rai1, con il collegamento con #OnePeopleOnePlanet. Si parlerà anche dell’Udienza Generale del Pontefice dedicata alla Giornata Mondiale della Terra. Su Rai3 Agorà ospita il geologo Mario Tozzi.

Alle 9.10 al via l’informazione di RaiNews24 che per tutta la Giornata propone approfondimenti, collegamenti e interviste in diretta a scienziati ed esperti.Si discute sulle problematiche dell’inquinamento e della salvaguardia dell’ambiente.

Alle 10.00 su Rai2 sarà la rubrica Tg2 Italia a dare spazio all’evento internazionale. Sempre alle 10.00 su Rai Scuola sarà la volta di Lincei per il Clima, programma in 16 lezioni, tenute da accademici dei Lincei e illustri professori nell’ambito delle iniziative #lascuolanonsiferma, e dedicate al clima di oggi e di ieri.

Alle 11.30 Rai1 con Storie Italiane di Eleonora Daniele insieme a Pierluigi Sassi.

Alle 12.30 I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli e Roberta Morise presentano il cuoco tedesco Heinz Beck con un piatto legato alla Giornata Mondiale della Terra.

Su Rai1 alle 14.00 l’appuntamento è con Diario di casa. Armando Traverso e Carolina Benvenga con la nutrizionista Elena Cocchiara parlano di educazione alimentare, di come evitare lo spreco di cibo, ma anche di storie e pietanze per chi ama la Terra.

La Vita in Diretta

A seguire, La Vita in Diretta si collega con Andrea Lucchetta per parlare di Sport e Ambiente. Il racconto di questa Giornata della Terra torna su Rai3 alle 18.05 con Mario Tozzi e poi a Geo per approfondire il rapporto tra “Umanità e Natura”.

Alle 18.00 su Rai Gulp puntata speciale di #Explorers. Racconta la Giornata della Terra con Francesco Barberini, Alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi e con alcuni giovani reporter della redazione ambientalista “giornalisti nell’erba”. Su Rai Storia alle 19.10 Il sale della terra, il documentario d’autore dedicato al viaggio del fotografo brasiliano Salgado attraverso i continenti sulle tracce di un’umanità in pieno cambiamento.

Alle 21.20 Chi l’ha visto? mostra le inedite e suggestive immagini della Terra riprese in questo periodo di emergenza. Alla stessa ora su Rai4, il film apocalittico E venne il giorno, diretto da M. Shyamalan che mette in guardia sui pericoli dell’inquinamento. In seconda serata su Rai1 sarà Porta a Porta, alle 23.50, a chiudere la maratona tv delle celebrazioni con un ampio approfondimento sull’Earth day.

RaiPlay propone il ciclo di documentari Interdependance: undici cortometraggi esplorano in modo creativo la posizione dell’umanità e della natura. Le storie chiave, illustrate da undici cineasti, riflettono le relazioni tra la società umana e l’ambiente naturale, aggravate dal cambiamento climatico a più livelli, suggerendo anche le possibili soluzioni.

E ancora, Rai Scuola e Rai Cultura con i loro due portali web rendono disponibili i principali programmi a partire dallo speciale “22 aprile – Giornata Mondiale della Terra” e le puntate sul clima realizzate con L’Accademia Nazionale dei Lincei. I materiali sono progressivamente caricati e disponibili su:

Rai Cultura: www.raicultura.it/speciali/linceiperilclima

Rai Scuola: www.raiscuola.rai.it/

Rai Radio per la giornata della Terra

Molte le proposte anche radiofoniche.

Radio1, segue con Stereonotte, con “Il mattino di Radio1” e con “Radio1 in viva voce” alle 15.30, Interessata anche la rassegna stampa notturna di Radio1 “Tra poco in edicola” alle 23.30.

Radio2 segue con “Caterpillar”. Nella puntata del 22 aprile, alle 18.00 agli ascoltatori si chiederà di raccontare in diretta quali e quante piante sono riusciti a coltivare in casa, in questi giorni di lockdown.

Radio3 celebrerà la giornata della Terra alle 11.30 attraverso “Radio3 Scienza”.

Per celebrare l’Earth Day, anche Isoradio propone approfondimenti con esperti e racconterà le iniziative proposte dalle associazioni ambientaliste nel corso della sua programmazione.

Infine Radio Kids, dedica alla nostra Terra la puntata del 22 aprile di Big Bang condotta da Armando Traverso, alle 13.00.