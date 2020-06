Tornano questa sera, martedì 2 giugno 2020 i tre talk in prima serata Cartabianca, Fuori dal coro e diMartedì. Conducono rispettivamente Bianca Berlinguer su Rai 3, Mario Giordano su Rete4 e Giovanni Floris su La7. Ecco gli argomenti e le anticipazioni.

Cartabianca Fuori dal coro diMartedì 2 giugno

Alle 21.20 su Rai3, nuovo appuntamento con cartabianca.

Ospiti di Bianca Berlinguer: Pierluigi Bersani, fondatore di Articolo Uno, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, Massimo Galli, direttore responsabile del dipartimento di malattie invettive dell’ospedale Sacco di Milano, Antonella Nonino, imprenditrice, Stefano Zurlo, vicedirettore de Il Giornale, Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano, Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr.

Ospite speciale Franca Leosini, conduttrice di Storie maledette. E come sempre, il commento dello scrittore Mauro Corona.

Fuori dal coro anticipazioni

Retequattro, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, propone il racconto dell’Italia a poche ore della riapertura tra vizi e difetti permanenti Dai vitalizi che invece di diminuire in questo periodo di crisi aumentano, ai persistenti ritardi nel pagamento della cassa integrazione fino agli sprechi che continuano a gravare sulla situazione del nostro Paese.

Nel corso della serata, Mario Giordano intervista il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui temi di più stretta attualità e con i professori Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Giuseppe De Donno, direttore della struttura di pneumologia e terapia intensiva dell’Ospedale di Mantova, si accende l’attenzione sull’attuale situazione sanitaria, che presenta ancora molte incognite: il virus è davvero mutato e meno aggressivo?

Infine, ampio spazio anche all’immigrazione: mentre dal 1° giugno è possibile presentare domanda per la sanatoria contenuta nel “Decreto Rilancio” voluta dal Governo, ci si domanda se ciò servirà a risolvere gli annosi problemi italiani. Inoltre, le telecamere della trasmissione ripercorrono ciò che accadeva nel “dietro le quinte” durante i fatti della nave Diciotti, alla luce delle recenti intercettazioni emerse dal caso Palamara.

Tra gli altri ospiti della serata anche Giulio Tremonti, Vittorio Feltri, Nicola Porro e Iva Zanicchi.

diMartedi anticipazioni 2 giugno

A diMaterdì si parla dell’emergenza in cui viviamo e dell’apertura dell’Italia il 3 giugno. Quando tutti potranno spostarsi da una regione all’altra, come cambia la percezione della libertà? E quali sono le misure che ancora si devono mantenere per prevenire il contagio?

In collegamento molti noti virologi che fanno il punto della situazione.

La biologa Enrica Gallavotti sul vaccino fa delle dichiarazioni importanti: ‘E’ difficile da ottenere perchè deve essere privo di effetti collaterali e deve essere somministrato a soggetti sani. Inoltre i ricercatori temono l’Ade, un acronimo che sta per incremento della pericolosità dovuto agli anticorpi”

Enrico Bertolino presenta il suo ultimo libro Le 50 giornate di Milano.