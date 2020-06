Propaganda Live torna con la puntata del 5 giugno 2020. Il programma di Diego Bianchi, in arte Zoro, è in onda in diretta dalle 21.15 su La7. Molti gli ospiti in collegamento. Alcuni anche in studio nel rispetto delle regole del distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid.

Propaganda live 5 giugno tra gli ospiti Mathieu Kassovitz

Ospite, in collegamento, a Propaganda live Mathieu Kassovitz, regista sceneggiatore e attore francese. I telespettatori italiani lo ricordano come interprete del film Il favoloso mondo di Amelie e di Munich di Stephen Spielberg. Come regista in Francia è notissimo ed ha vinto tre Premi César. Con la sua opera seconda da regista, L’odio, nel 1995, ha conquistato il premio per la migliore regia al 48º Festival di Cannes.

Diego Bianchi parla con il regista dei tragici fatti degli Stati Uniti, chiedendo una riflessione su quanto sta accadendo. Il registra riflette sulla morte di George Floyd ucciso, come hanno scritto i media statunitensi, da una pandemia di razzismo. I funerali si sono svolti a Minneaplis tra commozione e rabbia. E’ possibile evitare in futuro questa ferocia? Kassovitz cerca di rispondere.

Dai fatti internazionali, a quelli squisitamente italiani.

Nuovo reportage di Diego Bianchi che ha filmato la manifestazione del centro destra. Vengono mostrate immagini anche delle proteste contro l’ondata di razzismo nelle diverse città statunitensi. Ci si riaggancia, così, alla riflessioni di Mathieu Kassovitz

Gli altri ospiti

Spazio, inoltre, al gradito ritorno di Gipi, all’anagrafe Gian Alfonso Pacinotti, fumettista, illustratore e regista italiano

Diego Bianchi commenta con lui l’attualità. Ma sono previste anche le parodie di Fabio Celenza e i fumetti di Zerocalcare.

Spazio, infine, al nuovo monologo di Andrea Pennacchi sui “muri” – i divieti di soggiorno post covid.

Ospite musicale è la cantante Elodie Di Patrizi.

In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

Non manca la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

