Dal 29 giugno inizia l’edizione 2020 di Unomattina Estate nella medesima fascia oraria del day time mattutino, ma con la novità della nuova conduzione. Il programma di informazione sull’attualità e la politica di Rai1, è realizzato in collaborazione con il TG1. E va in onda da lunedì al venerdì, dalle 07.10 alle 09.55.

L’edizione del contenitore è caratterizzata da una nuova scenografia e da una differente veste grafica.

UnoMattina Estate 2020 con Baracchini e Barbara Capponi

Contrariamente alle indiscrezioni dell’ultima ora, sono Barbara Capponi e Alessandro Baracchini i nuovi conduttori di questa speciale edizione 2020.

Viene anticipato che i due padroni di casa hanno un compito importante e delicato: accompagnare gli italiani nel periodo della ripresa. L’estate è oramai iniziata e l’emergenza sanitaria sta radicalmente cambiando il modo di fruire delle vacanze tra regole da rispettare e assembramento difficili da contenere.

Ogni mattina i conduttori, come i colleghi che li hanno preceduti, propongono ai telespettatori la rassegna stampa, puntando l’attenzione sulle principali notizie.

Segue il commento realizzato da ospiti in collegamento e in studio.

Come nella tradizione del contenitore di Rai 1, c’è spazio per molti altri argomenti. Si alternano cronaca, economia, benessere, tradizioni regionali, cucina, costume. E si punta l’attenzione su come gli italiani stanno consumando le proprie vacanze.

Tutte le puntate hanno una particolare attenzione all’Italia che riparte dopo l’emergenza sanitaria. A che punto sono i cosiddetti lavori stagionali sui quali si basa il turismo di casa nostra? Inoltre: gli italiani stanno davvero osservando scrupolosamente le nuove disposizioni del post Covid – 19?

Inoltre vengono affrontati i problemi delle persone che sono state maggiormente colpite dal corinavirus: i bambini e gli anziani.

Si parla anche di scienza, medicina, divulgazione e cultura. Con una specifica attenzione alla tutela dell’ambiente. Insomma UnoMattina Estate 2020 vuole porsi come la svolta di intrattenimento mattutino all’indomani della pandemia.

All’interno, ogni mezz’ora, sono proposte le edizioni del mattino del Tg1.

Chi sono Alessandro Baracchini e Capponi

Alessandro Baracchini è un giornalista italiano che, nel 1999 ha dato vita, insieme ad altri colleghi, a RaiNews24.

Per RaiNews24 è stato Caporedattore della redazione. In precedenza, ha condotto il telegiornale ed alcune rubriche di approfondimento. In particolare si è occupato di temi legati all’attualità italiana ed estera, con attenzione alla politica internazionale e alle tematiche sociali. Nel giugno 2019 è tornato su RaiNews24 a condurre in video il programma della fascia meridiana.

Barbara Capponi conduttrice, muove i primi passi partecipando nel 1985 al concorso di bellezza Miss Italia. Nel 2011 fa parte del cast di Ballando con le stelle 7 come concorrente. Nel 2013 debutta come conduttrice in Estate in diretta al fianco di Marco Liorni. Per lei, dunque, è un ritorno su Rai 1.