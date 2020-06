Sono in corso le grandi manovre per la realizzazione del cast del GF Vip 5 che potrebbe includere addirittura la presenza dell’attore turco Can Yaman.

Molte sono le voci che si rincorrono sui probabili nuovi reclusi. Ed è soprattutto il conduttore confermato Alfonso Signorini ad essere in grande affanno per cercare di rinchiudere nella casa di Cinecittà i nomi più importanti dello spettacolo e non solo.

GF Vip 5: l’attore di Daydreamer Can Yaman contattato dagli autori

Una delle prime novità riguarderebbe la possibile presenza nel cast di Can Yaman come riportato da Affari Italiani. Il sex symbol della soap opera turca Daydreamer, già famoso per la sua interpretazione di Ferit in Bitter Sweet, sarebbe stato contattato dagli autori e dallo stesso Signorini. Il fine è sondare la sua disponibilità per partecipare al reality italiano made in Cologno Monzese.

Forte del gradimento di pubblico che sta riscuotendo Daydreamer nel daytime pomeridiano di Canale 5, l’attore Can Yaman potrebbe essere incentivato ad oltrepassare la soglia rossa della casa di Cinecittà. Si tenga presente che il sex symbol turco ha già concluso le riprese di un’altra serie dal titolo Bay Yanlış che potrebbe arrivare anche in Italia. Inoltre Can Yaman è molto legato all’Italia, parla perfettamente la nostra lingua avendo frequentato il liceo italiano ad Istanbul.

GF Vip 5 – sa Tosca D’Aquino e Can Yaman a Vera Gemma – tutti i contattati

È molto elevato il numero dei personaggi contattati per il GF Vip 5. Tra questi ci sarebbero l’attrice Tosca D’Aquino e la figlia di Giuliano Gemma, Vera Gemma.

Figurano ancora nella lunga lista Justine Mattera, già compagna di Paolo Limiti e sex symbol sui social network. Secondo le ultime indiscrezioni Tosca D’Aquino potrebbe far parte del cast del GF Vip 5 dopo aver concluso le riprese della terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. I tempi per la conclusione della serie di Rai 1 consentirebbero all’attrice di trasformarsi in corrente a tutti gli effetti.

Nella casa potrebbe incontrare Elisabetta Gregoraci, già confermata, insieme a Patrizia De Blanck, Flavia Vento e Cristina Buccino (ex Isola dei Famosi). Si è parlato e si continua a parlare anche della figlia di Giuliano Gemma che è stata già una viaggiatrice di Pechino Express nel 2020 in coppia con Asia Argento.

Sempre secondo rumors non confermati a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia potrebbero essere anche Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo Tano. Si riproporrebbero così le coppie all’interno del reality. E a proposito di coppie qualcuno avanza anche l’ipotesi di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Tutti i NO ricevuti da Alfonso Signorini

Anche quest’anno ci sono molti personaggi che, contattati dagli autori e dallo stesso conduttore, hanno opposto un netto rifiuto all’ipotesi di diventare reclusi del GF Vip 5. A smentire ogni interesse è stata anche la giornalista e conduttrice Rosanna Cancellieri.

Non ci sarà neanche Loredana Lecciso inizialmente data per certa. Ma secondo gli ultimi rumors la compagna di Al Bano potrebbe prendere il posto di Wanda Nara accanto a Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, come opinionista. Wanda Nara infatti si è trasferita stabilmente a Parigi dove adesso il marito Mauro Icardi gioca in forza al Paris Saint-Germain.