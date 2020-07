Luglio 2020 segna l’arrivo di nuove serie TV, film e show sulla piattaforma in streaming Netflix. Ritorna la serie tv The Umbrella Academy, e iniziano nuove serie originali Netflix, come Deadwind e Cursed. Anche il film italiano Sotto il sole di Riccione è in esclusiva sulla piattaforma in streaming a partire da luglio.

Netflix luglio 2020 – Deadwind, Mystic Pop-up Bar e Warrior Nun

Dal 1 giugno su Netflix è disponibile la prima stagione di Deadwind, una serie televisiva finnico-tedesca di genere poliziesco-thriller. Sophia Karppi è una poliziotta rimasta di recente vedova. Karppi è affiancata dal giovane agente Sakari Nurmi, trasferitosi alla omicidi dal dipartimento finanziario della polizia.

Mystic Pop-up Bar è la serie televisiva koreana di genere misto fantasy-dramma-commedia basata sul webcomic Twin Tops Bar, su Netflix a partire dal 2 luglio. La misteriosa storia coinvolge le proprietarie di un bar tipico coreano, un pojangmacha. Tutti i clienti del bar ricevono in sogno la visita di un detective deceduto, Chief Gwi, che li aiuta a risolvere i loro problemi.

Infine, Warrior Nun è la stravagante serie televisiva statunitense disponibile su Netflix dal 2 luglio. Racconta di Ava, una ragazza diciannovenne la cui vita viene completamente stravolta. Si risveglia infatti in un obitorio, e apprende di essere stata scelta per entrare in un ordine di suore combattenti, il cui compito è respingere i demoni che invadono quotidianamente la terra.

Netflix luglio 2020 – Cursed, Come vendere droga online, The Umbrella Academy

La prima stagione di Cursed è visibile su Netflix dal 17 luglio. La serie tv rivisita la leggenda di Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, proponendo gli stessi personaggi della storia originale, ma in contesti diversi. La protagonista è Nimue, nota nella letteratura arturiana come La Dama del Lago.

La storia di Come Vendere Droga Online in fretta prosegue dal 21 luglio con la seconda stagione della serie tv. Le vicende raccontate si ispirano alla storia del diciottenne Maximilian S., che nel 2013 riuscì a lanciare un negozio online di droga, rimanendo a lungo impunito.

Dopo una prima stagione di successo, The Umbrella Academy, serie supereroistica ispirata all’omonimo fumetto, continua con la seconda stagione dal 31 luglio su Netflix. Il 1 ottobre 1989, 43 donne in tutto il mondo partoriscono contemporaneamente. Sette di questi 43 bambini si rivelano dotati di superpoteri, e sono adottati da un ricco magnate che vuole fare di loro dei supereroi, per salvare il mondo da un nemico ancora sconosciuto.

I film in programmazione

Sotto il sole di Riccione, in esclusiva su Netflix dal 1 luglio, si propone idealmente come sequel del famoso Sapore di sale di Carlo Vanzina. Racconta infatti gli innamoramenti estivi di ragazzi e ragazze in vacanza a Riccione. La colonna sonora è stata scritta dai The Giornalisti. Il titolo del film, infatti, è lo stesso della canzone del gruppo, ora sciolto, di cui faceva parte il cantante Tommaso Paradiso.

Il 1 luglio è anche la data di pubblicazione su Netflix di Now You See Me. Nel film action i protagonisti sono i migliori maghi del mondo, intenti a sfruttare le loro abilità di prestidigitazione per compiere un furto leggendario.

Sempre dal 1 luglio, infine, è disponibile su Netflix 5cm al secondo, film di animazione giapponese disegnato e diretto dall’ormai famosissimo Makoto Shinkai. Il film racconta con toni molto maturi il legame che unisce due bambini delle elementari. Un legame indissolubile che non sarà mai scalfito nemmeno dalla distanza, dagli anni e dal raggiungimento dell’età adulta.