Stasera in tv 17 agosto 2020. Terminata la messa in onda della seconda stagione de Il Giovane Montalbano, Rai 1 continua a puntare su Andrea Camilleri. E propone il film tv La mossa del cavallo della serie in costume C’era una Volta a Vigata, ambientato alla fine del 1800. Gli altri canali trasmettono principalmente repliche di film o serie tv. Su Italia 1 il film La Mummia sostituisce Vodafone Battiti Live, che slitta al 24 agosto.

Stasera in tv 17 agosto 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda il film-tv La mossa del Cavallo – C’era una volta a Vigata. Un giallo ambientato nella Vigata di fine ‘800, quando Salvo Montalbano di certo non poteva ancora compiere nessuna indagine. Suo equivalente dell’epoca, Giovanni Bovara è ispettore capo ai mulini, incaricato di far rispettare l’invisa tassa sul macinato. Nato in Sicilia ed emigrato in Liguria, Giovanni stenta a comprendere la mentalità siciliana. Ciononostante deve indagare a Vigata su una cosca mafiosa che ha escogitato un metodo per evadere proprio la tassa sul macinato.

Su Rai 2 sono trasmesse dalle 21.20 due puntate consecutive di Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans. Le serie sono entrambe di genere poliziesco, ambientate rispettivamente alle Hawaii e a New Orleans, e si dividono la prima serata del martedì anche stasera. L’episodio di Hawaii Five-0 si intitola Paura in galleria. Quello di NCIS: New Orleans: Sabotaggio.

Infine, Rai 3 propone dalle 21.20 Quello che non so di lei, film diretto da Roman Polansky. Di genere thriller, racconta il morboso rapporto che si instaura fra una nota scrittrice e una sua grande fan. La scrittrice, pur inizialmente coinvolta, dovrà riconoscere l’ossessione che la sua ammiratrice nutre per lei, destinata a diventare addirittura pericolosa.

Stasera in tv 17 agosto 2020 – programmi Mediaset

Giochi di Potere è il titolo del film in onda su Rete 4 alle 21.27. Jack Ryan (Ford), ex dipendente della Cia, si trova in vacanza a Londra con moglie e figlia. Sventa per caso un attentato, uccidendo uno dei due terroristi coinvolti. L’altro, però, poco dopo essere stato arrestato riesce ad evadere, e si mette sulle tracce di Jack per vendicarsi.

Alle 21.21 su Canale 5 è in onda Windstorm – Liberi nel vento. Mika, la protagonista, ha quattordici anni, ed è stata bocciata. I suoi genitori, per punizione, le negano il campo estivo, mandandola invece a lavorare presso la fattoria della nonna. Qui, Mika stringerà un fortissimo legame con Ostwind, indomabile stallone che nessuno era mai stato in grado di domare. E conoscerà Sam, giovane stalliere della scuderia di famiglia.

Alle 21.31 su Italia 1 è proposto il film La Mummia, in sostituzione del quinto appuntamento con Vodafone Battiti Live, che slitta al 24 agosto. Il film comincia con il ritrovamento di un antico libro in grado di risvegliare i morti. La mummia del temibile sacerdote Imhotep viene così accidentalmente riportata in vita, e farà di tutto per riconquistare il potere che aveva acquisito nella sua epoca. Solo la squadra dell’avventuriero Rick si frappone fra Imhotep e la conquista del mondo civilizzato.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 manda in onda dalle 21.15 un’altra puntata in replica di Eden: un pianeta da salvare. Licia Colò conduce la trasmissione dal taglio documentaristico proponendo numerose riprese e servizi registrati in location straordinarie da tutto il mondo.

Su TV8 alle 21.30 è trasmesso Pelham 1 2 3 – ostaggi in metropolitana. Quando una banda di sequestratori prende in ostaggio un treno della metropolitana di New York City, la polizia si trova in difficoltà e non sa come agire per liberare il treno e i suoi occupanti. Ma per fortuna, interviene in loro aiuto uno zelante controllore, Walter Garber, che sfrutta la sua conoscenza dei vicoli sotterranei di New York per far fuggire gli ostaggi.

Gino D’Acampo, Fred Sirieix e Gordon Ramsey sono i protagonisti e conduttori di Gino, Gordon & Fred – Amici miei, programma in onda su NOVE alle 21.25. Nel corso di tre puntate, ciascuno dei tre noti chef conduce gli altri in un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori della propria terra d’origine. Le tappe previste per il viaggio, una per ogni puntata, sono: La Costiera Amalfitana, scelta da Gino D’Acampo, il bacino di Arcachon, selezionato da Fred Sirieix, e la Scozia, con Gordon Ramsey.

I film in onda su Sky Cinema

La prima parte del terzo e ultimo capitolo della saga Hunger Games, intitolato Il canto della rivolta. è trasmesso alle 21.15 su Sky cinema canale 313. Katniss (Jennifer Lawrence) è sfuggita alle grinfie di Capitol City per la seconda volta. Si unisce perciò ai ribelli del distretto 11, che la trasformano nel simbolo della rivolta. Lei, però, vuole a tutti i costi salvare Peeta, che è stato rapito da Capitol City nel tentativo di scoprire da lui dove si trovi il nascondiglio dei ribelli.

Alle 21 sul canale 305 di Sky Cinema è in onda Spider Man 3, terzo film della trilogia originale ideata da Sam Raimi. Il parassita galattico Venom arriva sulla terra dentro un meteorite e si impossessa prima di Peter Parker, alias Spider Man, quindi di un giornalista fallito rovinato da Peter. Quest’ultimo si allea, quindi, con l’Uomo Sabbia per sconfiggere una volta per tutte Spider Man, e vendicarsi per i torti subiti.