Fratelli di Crozza torna con la puntata del 6 novembre. L’appuntamento è in prima serata su La7, alle 21.25. Maurizio Crozza annuncia una novità che arriva in tv dopo essere stata presentata sul web.

Fratelli di Crozza 6 novembre il messaggio di Sergio Mattarella

La novità è il messaggio personale che Crozza / Mattarella indirizza al Governatore della Liguria Giovanni Toti. A tale riguardo il Capo dello Stato risponde a Toti sulle considerazioni fatte a proposito delle persone anziane. Ecco, in sintesi quanto è accaduto.

Impegnato a discutere con il governo le nuove politiche per contenere la seconda ondata pandemica, Toti aveva espresso il proprio pensiero in materia di priorità. Difatti aveva twittato:

«Solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate».

Si erano subito scatenate polemiche al punto che Toti era stato costretto a rettificare le sue dichiarazioni. Ed a attribuire, in un primo momento, quelle parole al suo social media manager rivendicandone, però, la paternità spiegata in altri tweet successivi.

Una parte di questo messaggio è stato anticipato dal video divenuto immediatamente virale sul web. La risposta completa viene data a Toti solo nella puntata odierna dell’one man show.

Questo il link per visualizzarlo.

(https://it.dplay.com/nove/fratelli-di-crozza/stagione-4-crozza-mattarella/) in cui l’eroe dei fratelli improduttivi settantenni annuncia che “articolerà meglio il discorso”.

Gli altri argomenti affrontati da Crozza

Come al solito, attraverso l’arma della satira, Crozza si occupa di tutti i principali argomenti che hanno catalizzato l’attenzione dei media. Dai fatti d’attualità politica e sociale della settimana, fino alle ultime dichiarazioni di personaggi dello spettacolo, dell’informazione e di altri settori.

Uno spazio importante ha il nuovo DPCM che ha varato muove disposizioni per limitare la pandemia da Covid – 19.

Fratelli di Crozza 6 novembre, ascolti e autori

La puntata andata in onda sette giorni fa ha conquistato un record di ascolti con oltre 1,6 milioni telespettatori e il 6,4% di share.

Crozza spera di bissare il risultato anche con l’appuntamento odierno.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, la scenografia di Marco Calzavara.

Il programma è fruibile anche su DPlay.