Stasera in TV martedì 10 novembre, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Tra i programmi previsti in tv per stasera, martedì 10 novembre 2020, un buon numero di film e serie tv. Con Gli orologi del Diavolo con Beppe Fiorello, su Rai 1, e il film Se son rose di Leonardo Pieraccioni, su Canale 5. Ma spazio anche all’informazione con #Cartabianca, DiMartedì e Fuori dal coro. Per l’intrattenimento, in onda Le Iene Show su Italia 1 e Il Collegio 5 su Rai 2.

Stasera in TV, programmi e film del 10 novembre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, alle 21:25, su Rai 1 c’è la seconda puntata de Gli orologi del Diavolo. Con Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. In onda gli episodi 3 e 4 della prima stagione.

Marco Merani si imbarca per il Sudamerica, deciso a incontrare i boss e gli altri narcotrafficanti che lavorano per loro. È d’accordo con la polizia italiana, ma quella francese non sa nulla dell’operazione e le cose si complicano. Ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi.

Su Rai 2, alle 21:20, va in onda la terza puntata de Il Collegio 5. Al Convitto Regina Margherita di Anagni è in atto un’insubordinazione. Preside e docenti corrono ai ripari con ulteriori misure restrittive. A sorpresa, la Professoressa Petolicchio nominata Preside vicaria.

Mentre, su Rai 3, dalle 21:20 la serata di martedì 10 novembre è dedicata all’approfondimento di #Cartabianca. Sotto osservazione, il braccio di ferro caotico tra Stato e regioni sulla gestione della pandemia.

Su Rai 4, alle 21:20, il film Django unchained, di Quentin Tarantino. Lo schiavo Django viene notato per le sue grandi abilità dal cacciatore di taglie Dott. King Schultz, che gli chiede di lavorare per lui. In cambio, Schultz assicura a Django di liberare dalla schiavitù la moglie Broomhilda. Con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson e Christoph Waltz.

Invece, su Rai 5 alle 21:15 va in onda The Most Beautiful Day – Il giorno più bello. Due trentenni agli antipodi per carattere e ambizioni, si ritrovano a vivere insieme una malattia terminale.

Alle 23:05, il docufilm The Who – The Kids Are Alright.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è The social newtork. La celebre pellicola di David Fincher e Aaron Sorkin che racconta la nascita di Facebook.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20, c’è il film Immenhof – L’avventura di un’estate.

Stasera in TV martedì 10 novembre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Stasera, martedì 10 novembre 2020, si Canale 5 va in onda la commedia Se son rose, di e con Leonardo Peraccioni. Stanca delle storie superficiali e libertine del padre, la giovane figlia tende una piccola trappola al padre per trovarli una nuova compagna.

Invece, Italia 1 programma alle 21:18 Le Iene Show. Giulia Innocenzi torna sull’uccisione di Matteo Vinci a Vibo Valentia, con un’autobomba. A due anni dall’omicidio, ci sono due nuovi arresti.

Su Rete 4, alle 21:25, Mario Giordano torna con una nuova puntata di Fuori dal coro. Tra gli ospiti, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Intanto, su Cine 34 alle 21:05, Aldo Giovanni e Giacomo sono protagonisti nel film Il cosmo sul comò.

Il canale 20, alle 21:10, va in onda il film di fantascienza Pacific Rim, di Guillermo Del Toro. Da una frattura sul fondale dell’Oceano Pacifico, si palesano i mostri Kaijū, in grado di alimentarsi di inquinamento atmosferico. Per combatterli, vengono utilizzati alcuni giganteschi e sofisticati robot.

Iris programma alle 21:13 il western Il grande Jake. Per il ciclo Ultimo eroe John Wayne.

Mentre, Italia 2, alle 21:10 offre il film House party – La grande festa. Un ragazzo organizza la festa di addio prima di partire per il college. Ci sono anche il migliore amico e la sua ragazza, di cui però lui è segretamente innamorato.

La 5 programma alle 21:20 la diciassettesima puntata in replica del Grande Fratello Vip 5.

Infine, Mediaset Extra continua la sua diretta no-stop dalla Casa del Grande fratello Vip 5.

Programmi e film 10 novembre La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

I programmi di La7 per martedì 10 novembre 2020 prevedono alle 21:15 la puntata settimanale di DiMartedì. Sul tavolo, ancora la stretta attualità, con lo scontro Stato-regioni sulla pandemia.

Invece, La7d propone alle 21:30 la serie Dead Drop Diva. Episodi dal 71 al 74 della stagione 5.

Su Real Time, alle 21:20, va in onda in prima tv Matrimonio a prima vista Italia, stagione 2 episodio 7.

Mentre, alle 22:40 Rossella Brescia conduce la seconda puntata in prima tv di Trova l’amore Live.

Nel frattempo, Pierce Brosnan è protagonista alle 21:25 nel film The november man. Peter Deveraux è un ex agente segreto, che si gode in Svizzera il suo ritiro dalle missioni. Ma viene richiamato per proteggere un testimone che con le sue parole potrebbe fermare la corsa di un candidato alla presidenza USA.

Tv8 programma in prima visione alle 21:30 il film La tradizione del Natale.

Su Cielo, alle 21:30, c’è la commedia in prima tv Un amore per caso.

Infine, su Paramount Channel alle 21:10, Dwayne Johnson è protagonista in A testa alta. Un ex agente delle forze speciali trona a Ferguson per riprendere la sua tranquilla vita di sempre. Però, la vita nella cittadina è profondamente cambiata. In città regna la criminalità e lui inizia a combatterla senza riserve per riportare l’ordine.

Stasera in TV martedì 10 novembre 2020, Programmi e film in onda su Sky

I programmi in onda su Sky Uno martedì 10 novembre prevedono, in prima tv alle 21:15, Antonino Chef Academy. Episodio 3 della stagione 2.

Su Sky Arte, alle 21:15, va in onda in pima tv l’episodio 12 di Sei in Paese meraviglioso. Dario Vergassola in giro per l’Italia alla scoperta delle bellezze da record del nostro paese.

Tra i film in onda su Sky stasera, martedì 10 novembre 2020, alle 21:15 su Sky Cinema Uno c’è Sfida senza regole. Thriller con Al Pacino e Robert De Niro.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, va in onda il film Submercence.

Mentre, su Sky Cinema Collection, alle 21:15, Max Giusti e Loretta Goggi sono protagonisti in Appena un minuto. Con Herbert Ballerina e Paolo Calabresi.

Invece, su Sky Cinema Family va in onda alle 21:00 il film d’animazione I puffi. Gargamella e i suoi in un’avventura a Central Park.

Infine, su Sky Cinema Drama, alle 21:00 va in onda Il traditore. Il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino.