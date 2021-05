Condividi su







La Rai presenta oggi, venerdì 14 maggio, in conferenza stampa la line-up dei programmi previsti per il Day Time estivo di Rai 1. L’appuntamento con la conferenza è alle 12.00, sul sito dell’Ufficio Stampa Rai.

Il daytime “invernale” delle reti Rai dovrebbe proseguire, salvo eccezioni, fino al termine di maggio. Mentre attendiamo la conferma dai conduttori di ogni trasmissione per conoscere le date precise di quello “estivo“.

Alla conferenza stampa di oggi partecipano Stefano Coletta, direttore di Rai 1, e i conduttori dei programmi presentati.

Day Time estivo Rai 1 conferenza stampa, la diretta

Inizia la conferenza. Diversamente dalle ultime conferenze, i conduttori che intervengono durante la conferenza e Stefano Coletta sono in presenza dalla Sala degli Arazzi. Sono presentati uno ad uno.

A partire da Gianmarco Sicuro e Barbara Capponi, che conducono Uno Mattina Estate dal 28 giugno 2021. C’è poi Serena Autieri, che conduce Dedicato. Presenti anche Flavio Insinna, Gianluca Semprini e Roberta Capua, Marco Liorni che torna poi alla conduzione di Reazione a Catena. Inoltre, Federico Quaranta, Giuseppe Calabrese, Anna Franchi e Beppe Convertini; e anche Fabio Gallo e Donatella Bianchi, che è però assente alla conferenza. Infine, per Linea Verde Estate partecipano alla conferenza Angela Rafanelli e Marco Bianchi.

Il primo a rilasciare dichiarazioni è però Stefano Coletta, Direttore di Rai 1. “Finalmente non dirigo una rete solo pandemica. Ho dovuto fare un lavoro telefonico, antirelazionale. Ma la creatività non può sottostare alla separazione, ce lo insegna l’esperienza professionale. Sono fortunato ad avere una squadra con cui lavoro in armonia. I volti che vedo qui oggi li stimo per la professionalità, ma anche per un mio codice personale. In questo anno abbiamo costruito un’offerta nuova, sperimentale. Per la stagione estiva che comincerà a giugno faremo lo stesso.”

Day Time estivo Rai 1 conferenza stampa, ancora dichiarazioni di Stefano Coletta: il palinsesto estivo

Coletta prosegue ancora: “L’anno di Rai 1 si è chiuso in attivo, siamo stati l’unico canale a raggiungere l’obiettivo. Ne siamo molto contenti. Nonostante una prima serata con un piccolo declino dovuto a un Sanremo eroico, ma molto particolare. Anche in ambito fiction molti set sono stati bloccati. Meritiamo di iniziare a lavorare nella normalità, senza occuparci continuamente di contagi, cluster e sostituzioni. Bisogna avere il coraggio di continuare a sperimentare, anche in condizioni ostative. Rai 1 si mette in marcia e non rinuncia alla programmazione estiva.”.

Il direttore inizia poi a descrivere la programmazione del Day time estivo. “Alle 7.10 inizia un segmento sul quale voglio continuare a lavorare. Perciò ho scelto come volto che rappresenta la rete Gianmarco Sicuro. E’ molto amato dalle donne, ma non lo abbiamo scelto per questo, bensì per il rigore e la serietà che riesce a veicolare, senza orpelli spettacolaristici. Non si scherza con il giornalismo e le fake news. Accanto a lui Barbara Capponi, la grazie fatta persona. Una donna di rara eleganza, competenza e registro empatico. La chiamo la nostra Fanny Ardant”.

A proposito del programma afferma: “Uno mattina cercherà di intercettare chi sta per uscire di casa, ma anche chi resta a casa. Le morning news hanno sentito l’impatto del lavoro a distanza. Ci saranno cultura, incontri, notizie. Alle 10.00, poi, inizia un nuovo format, una nuova idea con Serena Autieri, che ho visto anche a teatro.”

Day Time estivo Rai 1 conferenza stampa, il nuovo format Dedicato

Prosegue la descrizione del palinsesto; “Dedicato di Serena Autieri parla alle famiglie la cui comunicazione si è interrotta. Il programma consente di dedicare messaggi attraverso il servizio pubblico e Serena Autieri.”

Parla poi di Flavio Insinna, altro volto del Day Time Estivo di Rai 1 con Il pranzo è servito: “Un volto generoso e allegro, che già l’anno scorso mi aveva proposto un remake de Il pranzo è servito. Quest’anno ci siamo riusciti, pensate che l’ultima edizione è andata in onda nel 1993. Tenteremo una versione 2021 con tematiche attuali, ambientali. Sempre con una semplicità di gioco e un circuito premiale alla portata di tutti. Andrà in onda alle 14.00.”

Il direttore continua: “La vita in diretta è in onda dalle 15.45 fino alle 18.40; alla conduzione ci sono due identità molto diverse: Gianluca Semprini, uno stacanovista, giornalista puro. E accanto a lui c’è Roberta Capua, empatica, capace di affiancarlo nell’infotainment. E poi, Marco Liorni, una persona speciale che non fa mai rumore. Conduce Reazione a Catena, un game show coloratissimo”.

Il Day Time del Weekend

Il direttore Coletta parla poi di Uno Weekend, programma del Day Time estivo in onda ogni sabato e domenica, con Anna Falchi e Beppe Convertini. “Il programma è diviso tra il sabato e la domenica. Di sabato il tema portante sarà il mercato, per un appuntamento legato alla nostra identità di consumatori. La domenica prevarranno le tematiche domestiche, il cibo, il territorio.”

E ancora, parla di Fabio Gallo, di Linea Blu, e di Angela Rafanelli e Marco Bianchi, per Linea Verde: “Linea Blu ha accompagnato la nostra esistenza. Fabio è un contrappunto divertente per una Donatella più rumorosa. Infine, ho inseguito tutto l’anno la coppia di Linea Verde. Il codice espressivo del programma mette insieme un esperto di alimentazione, Marco Bianchi, e l’allegria ed empatia di Angela Rafanelli.”.

Infine, parla di Radici, con Federico Quaranta, e Linea Verde Tour con Giulia Capocchi. “Gli ascolti di Radici sono stati sorprendenti: Federico ha un’anima quasi da Guru. Linea Verde Tour, poi, sarà un viaggio interessante attraverso tutto il nostro paese. Spero che l’estate che proporremo sia vivace, di accompagnamento. Il potere della scatola magica che è la tv è enorme. Nonostante quello che si legge, noi lavoriamo sempre con grandissima lena. Pensiamo sempre a chi sta dietro a quella scatola, facendo lavoro di servizio pubblico per loro.”.

Day Time estivo Rai 1 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Domanda 1: dopo tanti anni di partita del cuore in Rai, come mai nel 2021 non c’è?

Risponde Coletta: “Non sono abituato a raccontare elementi che sono dietro al mio lavoro. Ma ho beccato l’anno con il budget più ridotto di tutti. Per eventi così importanti ci sono delle spese importanti, e abbiamo dovuto rinunciare per il momento.”

Domanda 2: che atmosfere creerete con il racconto di Uno Weekend per l’Italia dei mercati?

Risponde Beppe Convertini “Di sabato andremo per i mercati italiani a raccontare storie, odori e sapori, daremo consigli utili. Di domenica invece racconteremo il pranzo della domenica, che significa parlare del vestito della domenica, delle ricette. Di come godersi gite fuori porta con i propri amici a quattro zampe. Racconteremo la domenica degli italiani tra tradizione e innovazione. Vogliamo anche aiutare il settore turistico, mostrando location storiche e luoghi di vacanza.”

Domande a Flavio Insinna

Domanda 3: le nuove produzioni sono interne o esterne? Quali sono le novità di Il pranzo è servito? Perché non si è scelto Claudio Lippi per la conduzione?

Risponde Coletta: “Non abbiamo preso in considerazione nessun altro, perché la proposta è arrivata da Flavio. Le produzioni sono tutte interne tranne Il pranzo è servito.” Poi risponde Insinna: “Da sempre sono innamorato di Il pranzo è servito, è dal 2010 che lo chiedo. Lo stesso tempo che ci ha messo Ulisse a tornare a casa. Non ho superato in curva nessuno, è un’idea venuta da me. Conosco bene chi è venuto prima di me. Nel programma nessuno andrà via a mani vuote, ma ci saranno premi commisurati alla fascia oraria.”.

Insinna prosegue poi: “C’è la famiglia Jurgens per la musica, ci sono i quaderni di Corrado, ma non potremo avere prove in studio come un tempo, per ragioni di Covid. Ci sono le prove-peso, che fanno subio Il pranzo è servito. Ricordo che non cuciniamo, gli chef stellati possono dormire sonni tranquilli. A fare da contrappunto a tutto, c’è il poter girare la ruota, con la musica iconica che sentivo da bambino a pranzo. Giocheremo semplici e allegri.”.

Domande per Serena Autieri e Roberta Capua

Domanda 4: per Serena Autieri, come saranno le dediche del tuo programma? Quanto porti della tua esperienza in Radio?

“Mi metterò con impegno per continuare il buon rapporto che ho costruito con il pubblico anche a teatro. Un anno e mezzo di distanza da tutto mi ha fatto molto male. Sono contenta di entrare nelle case di chi mi ha seguito. Canterò tantissimo, non vedo l’ora. Con me ci sarà il Maestro Campagnoli, e diversi ospiti. Vogliamo fare compagnia, intrattenere e raccontare belle storie regalando sorrisi.”

Domanda 5: per Roberta Capua, cosa farai nel concreto?

“La vita in diretta Estate, che quest’anno si chiama Estate in diretta, è informazione, intrattenimento. Siamo ottimisti, vogliamo trasmettere ottimismo e raccontare l’Italia della ripresa. Gli argomenti sono quelli storici, ma con più leggerezza.” “Potremmo vaccinarci in diretta” afferma poi Gianluca Semprini.

Domanda 6: per Coletta, eri un fan di Il pranzo è servito? Sei una persona ottimista?

“Dietro la mia anima rigorosa sono una persona molto sorridente. Abbiamo costruito tutto il palinsesto con grande ottimismo, lavorando per chi ci guardava. Il servizio pubblico deve mettere al primo posto il pubblico. Abbiamo bisogno di un mood diverso. Questa estate poi è una sferzata di personalità.”

Domanda 7: Rai dedicherà spazio ad altri eventi sportivi oltre al calcio?

“Avremo da metà giugno a metà luglio tutte le partite, e in seconda serata su Rai Sport un commento dei match. Poi inizieranno le Olimpiadi su Rai 2.”.

Altre domande per Flavio Insinna su Il pranzo è servito

Domanda 8: per Insinna, hai parlato dei Diari di Corrado, cosa sono?

“Sono le scalette delle puntate, con le varie rubriche elencate e indicate nell’ordina in cui le voleva proporre. Corrado voleva proporre rubriche varie di puntata in puntata, sempre diverse.”

Domanda 9: come sarà Uno Mattina Estate?

Risponde Barbara Capponi: “Cercheremo di raccontare l’estate in un paese che cerca di rialzare la testa dopo la pandemia. Il filo conduttore è sempre lo stesso: l’ottimismo e la speranza. Parleremo di notizie, misure economiche, con uno sguardo ai giovani e ai ragazzi. Non mancheranno l’intrattenimento e la leggerezza. Seguiremo molto anche le Olimpiadi.”.

Interviene anche Gianmarco Sicuro: “E’ un onore condurre un programma storico che ha il compito di dare le notizie per primo. Tutto con un approccio leggero ed estivo, ri-alzando l’attenzione sulle morning news.”

Domande su Linea Verde e Linea Blu

Domanda 10: per Marco Liorni, come ti spieghi il successo di Reazione a Catena? Come sono strutturati i giochi?

“E’ un programma di relazione, ecco perché ha successo. Abbiamo fatto un grande lavoro sullo studio, molto più colorato ed estivo. I giochi sono semplificati, ma solo tecnicamente. Riveleremo i dettagli più in là. E poi c’è un gioco nuovo che si chiama ZOT. Infine, anche quest’anno non avremo pubblico in studio.”

Domanda 11: per Coletta, si possono fare anticipazioni sull’autunno, su Cattelan?

“Non posso proferire parola sull’autunno. Stiamo lavorando con Alessandro Cattelan a un suo debutto sull’ammiraglia, una sperimentazione.”.

Domanda 12: qualche anticipazione su Linea Verde Estate?

Angela Rafanelli e Marco Bianchi si alternano alla risposta: “Andremo dal Cilento alla Romagna. Balleremo, mangeremo, ci divertiremo. Partiremo da realtà vicine al pubblico, e scopriremo prodotti del territorio legati a piccole attività. Nella nostra coppia c’è parità ed entusiasmo.”

Domanda 13: ci saranno novità per Linea Blu?

Risponde Fabio Gallo: “La novità principale sarà la compagnia che faremo agli spettatori attraverso l’informazione, anche scientifica.”

Le ultime domande dei giornalisti

Domanda 14: i nuovi programmi nella fascia sono legati a risultati non soddisfacenti di produzioni passate? Per Insinna: torni alla fiction, ti è mancata?

“Ti riferisci ad E’ tempo per, che nella stagione estiva ha comunque raggiunto un ottimo risultato.” risponde Coletta. “Ho voluto sperimentare in quella fascia che reputo molto interessante. Non c’è nessun intento punitivo.”

Poi risponde Insinna: “Quando mi hanno richiamato per Don Matteo non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo. Tornerò credo per un episodio, poi chissà, in Don Matteo. Nell’ambito del -mancare-, sembra che a noi personaggi televisivi manchi sempre qualcosa. Per questo a me non è mancato nulla, perché nel frattempo ho sempre lavorato. Se mi fosse mancato, lo avrei detto al direttore Rai Del Noce.”.

Domanda 15: per Coletta, il programma più soddisfacente del palinsesto autunnale in conclusione?

“Questo anno e mezzo è stato complicatissimo. Sarebbe stato facile proporre sempre gli stessi marchi, senza sperimentare. Invece sono nati The Voice Senior, Top 10, Canzone segreta. Ciascuno di questi mi è rimasto nel cuore, ma se devo scegliere credo che The Voice Senior sia stata l’avventura più emozionante. Abbiamo confermato che ci si può mettere in gioco anche nel terzo tempo della vita.”

Domanda 16: quali eccellenze gastronomiche racconterete in Linea Verde Tour?

Risponde Federico Quaranta: “Siamo già a lavoro in posti che diventano attrattori turistici, pur non essendo città di grande cultura o località di mare. Noi tre conduttori ci divideremo lo spazio in base alle nostre competenze. Giulia Capocchi si occupa del lato turistico, Calabrese di quello gastronomico. Racconteremo un’Italia diversa, bellissima. La sfida che affrontiamo è enorme, vogliamo raccontare anche la storia della nostra Italia.”

Continua Giuseppe Calabrese: “Parleremo del cibo come momento di condivisione, incontro, ad esempio nei mercati.”.

