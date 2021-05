Stasera in tv 18 maggio – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 18 maggio 2021. I programmi proposti questa sera sono, come sempre, di vario genere. Da Un’ora sola vi vorrei, show comico di Enrico Brignano su Rai 2, a #Cartabianca, Fuori dal coro e Di Martedì su Rai 3, Rete 4 e La7. Italia 1, invece, trasmette Le Iene show. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 18 maggio – Programmazione Rai

Rai 1 propone un film-tv in replica de Il commissario Montalbano, in onda alle 21.20. Il film è estratto dalla stagione 2011, e si intitola La danza del gabbiano. Proprio mentre sta per andare in vacanza con Livia, Montalbano scopre che Fazio, storico amico e collega, è scomparso. Da quando è stato ferito, il commissario si è fatto più cupo e negativo, disilluso. Questa volta sarà messo a dura prova più che mai, mentre indaga studiando gli ultimi “pizzini” scritti da Fazio.

Rai 2, poi, trasmette Un’ora sola vi vorrei alle 21.20, one man show di Enrico Brignano. Come da titolo, il programma dura appena un’ora, nella quale il comico romano propone monologhi, musica e parodie.

Invece, su Rai 3 è in onda #cartabianca, talk di Bianca Berlinguer, a partire dalle 21.20. Al consueto appuntamento del martedì con #cartabianca partecipano ospiti in studio o in collegamento ogni sera, per trattare argomenti di stringente attualità, mediati dalla conduttrice.

Stasera in tv 18 maggio – Programmazione Mediaset

Su Rete 4 Mario Giordano conduce Fuori dal Coro alle 21.25. Il talk non si limita a presentare ospiti e proporre dibattiti su temi d’attualità. Infatti, il conduttore Mario Giordano imprime al programma uno stile più teatrale.

Invece, Canale 5 trasmette in prima visione televisiva alle 21.46 il film Ricomincio da me (titolo in lingua originale Second Act). Maya Vargas lavora come addetta alle vendite presso una catena di supermercati, ma non è più soddisfatta delle sue mansioni da tempo. Così, quando una sua amica le scrive un curriculum falso per farla assumere presso un’azienda prestigiosa, accetta immediatamente.

Infine, Le Iene Show è in onda su Italia 1 alle 21.20. Tra i temi trattati nel corso della puntata, il riaccendersi delle ostilità tra Israele e la Palestina, e il caso di Alex Schwazer, atleta al quale è nuovamente vietata la partecipazione alle Olimpiadi; nonostante per la giustizia ordinaria il suo caso sia stato già chiuso. per la giustizia sportiva, invece, è ancora colpevole.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Il talk d’attualità politica ed economica Di Martedì è in onda su La 7 alle 21.25. Conduce, come di consueto, Giovanni Floris, che accoglie in studio o presenta in collegamento ospiti di stampo internazionale per discutere delle vicende della settimana appena trascorsa.

TV8 propone una nuova puntata di Italia’s Got Talent – Best Of, dalle 21.30. I momenti più memorabili dell’edizione appena trascorsa sono racchiusi in una puntata. Non mancano audizioni, Golden buzzer, estratti dalla finale e tanto altro.

Infine, alle 21.25 su NOVE è proposto The italian job, film del 2003 con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham, Edward Norton. Una banda di esperti rapinatori mette a segno un colpo memorabile, e trafuga una cassaforte ricolma di lingotti d’oro da una banca di Venezia. Tuttavia, uno di loro ha in progetto di tradire gli altri, ucciderli e tenere il bottino tutto per sè.

Stasera in tv 18 maggio – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Su Sky Cinema Canale 305 va in onda Spider Man Far from home, seconda pellicola prodotta dai Marvel Studios dedicata al supereroe arrampica muri. Dopo gli eventi di Avengers Endgame, Peter Parker è scosso per la scomparsa del suo mentore: Tony Stark, Alias Iron Man. Tuttavia, prima di morire Stark aveva lasciato scritto che fosse proprio Parker, Spider Man, a ereditare il suo ruolo di Avengers.

Invece, Sky Cinema Canale 302 propone il cult drammatico Il miglio verde. La tragica storia di un condannato a morte, John Coffey, dotato di poteri in grado di guarire le persone e liberarle “del male” che li opprime…

