Stasera in tv 30 giugno 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv 30 giugno 2021. Su Rai 1 è in onda il film La forma dell’acqua. Il talk Zona Bianca prosegue su Rete 4, mentre inizia su Canale 5 inizia la nuova edizione di Temptation Island. Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 30 giugno 2021 – Programmazione Rai

Rai 1, dalle 21:25, propone il film fantasy-romantico La forma dell’acqua – The Shape of Water. Siamo nell’America degli anni ’60, sullo sfondo della Guerra Fredda. Elisa è una donna muta, e lavora come semplice inserviente in un segretissimo laboratorio governativo. La sua vita è destinata però a subire una svolta, quando nel laboratorio arriva uno strano uomo-anfibio rinvenuto in un fiume nell’America del Sud. Stati Uniti e Unione Sovietica si contendono lo straordinario esemplare, ma Elisa si accorge di lui, e se ne innamora.

Su Rai 2, alle 21:20, è in onda Man On Fire – Il fuoco della vendetta. John Creasy è un ex agente della CIA, burbero, alcolizzato e tormentato da un tragico passato. Quando il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia del corpo ad una bambina, Creasy accetta pur se riluttante. Così, instaura un rapporto speciale con la piccola, che si chiama Pita, che però viene rapita in un assalto di un cartello della droga. Una volta ripresosi, John inizia a meditare la sua vendetta personale contro la potente organizzazione criminale.

Rai 3 trasmette Chi l’ha visto? alle 21.20. Rimane anche oggi centrale il caso di Denise Pipitone. Nel frattempo, però, continuano le ricerche del corpo di Saman Abbas. Emergono ogni giorno nuovi raccapriccianti dettagli sulla vicenda della ragazza pakistana uccisa dai membri della sua famiglia per una questione di onore. Conduce Federica Sciarelli, che da anni si occupa di risolvere cold case e rintracciare persone scomparse sul territorio nazionale.

Stasera in tv 30 giugno 2021 – Programmazione Mediaset

Su Rete 4 a partire dalle 21.26 è in onda una nuova puntata del talk Zona Bianca. Il programma di genere politico e rotocalco è in onda dal 7 aprile 2021, ed è ideato e condotto da Giuseppe Brindisi. Anche oggi, sono proposte nuove interviste e servizi sui principali argomenti di attualità nazionale, con ospiti in studio o in collegamento.

Invece, Canale 5 trasmette Temptation Island, 21.35. E’ la prima puntata della nuova edizione, ambientata in Sardegna, nuovamente condotta da Filippo Bisciglia. Il format resta il medesimo: 12 ragazzi e 12 ragazze, ovvero 12 coppie, stanno per trascorrere 21 giorni in compagnia di 25 tentatori e tentatrici. La loro unione è abbastanza forte da resistere alla voglia di novità? O le loro coppie sono destinate a… scoppiare?

Italia 1 manda in onda alle 21.25 Point Break – Punto di rottura. Un investigatore dell’FBI deve infiltrarsi all’interno di un gruppo di surfisti. Il suo obiettivo è smascherare una banda di rapinatori di banche. Tuttavia, ben presto rimane affascinato dal modo in cui i surfisti conducono la propria vita, tanto da mettere a repentaglio la riuscita della missione.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La7 continuano i documentari di Atlantide, Storie di Uomini e di Mondi. Il programma è trasmesso dalle 21.15.Conduce Andrea Purgatori, che accoglie ospiti in studio o in collegamento per raccontare la vita di uomini e donne straordinari, che hanno cambiato per sempre la storia.

Poi, su TV8 alle 21.30 è in onda Name That Tune – Indovina la canzone, game show condotto da Enrico Papi alle 21.30. Il programma si ispira a “Sarabanda“, sempre condotto da Enrico Papi, ma per Mediaset. I partecipanti devono indovinare i titoli delle canzoni proposte loro il più rapidamente possibile.

NOVE propone il talk Accordi e Disaccordi, in onda dalle 21.25. Luca Sommi e Andrea Scanzi, insieme all’ospite fisso il giornalista Marco Travaglio, propongono ogni mercoledì nuovi dibattiti. Non mancano servizi e interviste a ospiti diversi provenienti dal mondo della politica, o dell’economia; per dibattere sui più rilevanti e attuali argomenti di cronaca nazionale.

Stasera in tv 30 giugno – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 313 propone il film Joker, 21.14. La toccante rivisitazione delle origini del supercattivo di BatMan, perennemente in bilico tra genialità e follia. Il protagonista, Joker, è interpretato dal premio oscar Joaquin Phoenix.

Su Sky Cinema Canale 309, alle 22.50, è in onda Tolo Tolo. Il film di e con Checco Zalone racconta le vicissitudini di un uomo alle prese con una crisi finanziaria. Emigrato in Africa, è poi costretto da circostanze avverse a tornare in Italia come clandestino.

