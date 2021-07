Vincenzo Malinconico, Avvocato: iniziate le riprese della serie con Massimiliano Gallo

Condividi su







La puntata finale di Love Island Italia è programmata per domenica 4 luglio 2021, in streaming esclusivo sul servizio online discovery+.

Dunque sta per terminare la prima edizione del reality interattivo sul dating prodotto da Fremantle per Discovery Italia, in onda ogni giorno in streaming su discovery+ e condotto da Giulia De Lellis.

Love Island Italia finale discovery+, le tre coppie finaliste

Sono ormai trascorse quattro settimane dall’inizio di Love Island Italia. Delle cinque coppie composte da dieci giovani single, cinque ragazzi e cinque ragazze in cerca dell’anima gemella, ne sono rimaste solamente tre. Di seguito, vi proponiamo i nomi dei partecipanti rimasti in gara. Poi, le coppie che hanno formato, e con cui affrontano la finale:

Denis (24) ; modello originario di Padova.

; modello originario di Padova. Antonio (28) ; pugile agonista palermitano.

; pugile agonista palermitano. Wolf (26) BOMBSHELL; esperto di yoga tantrico e sciamanico

BOMBSHELL; esperto di Monica (24) ; laureata in Economia originaria di Roma.

; laureata in Economia originaria di Roma. Cristina (23) ; commessa in un negozio di bellezza femminile di Mantova.

; commessa in un negozio di bellezza femminile di Mantova. Rebeca (23); diplomata in Scienze Umane nata a Milano.

Rebeca e Wolf

La prima, è quella composta da Rebeca e Wolf.

Lei, Rebeca, era entrata in gioco estremamente sicura di essere una ragazza ribelle difficile da comprendere appieno.

Lui, Wolf, lavora come Skipper, è originario di Pisa ed è una delle cosiddette “bombshell” del programma. Ovvero, un partecipante aggiunto in corso di reality, non dall’inizio, per smuovere gli equilibri tra le coppie formatesi durante le prime settimane.

Il loro rapporto si è evoluto e rafforzato con il tempo. E nemmeno le avances di Zen e di Marco hanno irretito Rebeca, che è rimasta fedele fino alla fine al suo Wolf.

Cristina e Antonino

Poi, c’è la coppia composta da Cristina e Antonino.

Lei, Cristina, aveva scelto immediatamente, appena arrivata nella villa, Antonino come compagno. Tuttavia, dopo appena 48 ore dalla sua conoscenza, le coppia sembrava essere già “scoppiata”.

Così, Antonino si era consolato tentando un approccio con Giulia. Ma, alla fine, i sentimenti sembrano aver avuto la meglio, ed è riuscito a riconquistare Cristina, stabilendo una relazione che dura tutt’oggi.

Ma le loro intenzioni, una volta terminato il reality, non sembrano però coincidere come dovrebbero. Il loro rapporto è abbastanza solido da meritare il trofeo della vittoria, oppure no?

Monica e Devis

Quindi, la terza coppia è composta da Monica e Denis.

Il loro rapporto è di certo il più travagliato di quelli proposti fino ad ora, ma, di certo, anche il più coerente e sincero. Infatti, da quando si sono scelti il primo giorno non si sono più lasciati. E, tra alti e bassi, litigate e incomprensioni, sono arrivati alla finale più solidi che mai.

Anche a fronte di un mai celato desiderio, da parte di Monica, di tentare approcci con altri ragazzi. Che sia stato per testare l’amore che Denis dice di provare per lei, oppure no, sarà il pubblico a deciderlo, nel corso della finale di domenica.

Love Island Italia finale discovery+, il format del reality interattivo

Tutte le giornate nella villa sita sull’isola Gran Canaria sono state seguite da numerosi spettatori, che hanno potuto interagire con la trasmissione attraverso una apposita app disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.

Attraverso le scelte operate dal pubblico, quindi, le coppie nella villa sono state rimescolate, messe alla prova, separate e infine riunite più volte. Rendendo, di fatto, Love Island Italia il primo dating show interattivo italiano.

Sempre tramite l’applicazione, il pubblico poteva osservare i partecipanti quasi h24, e scoprire di più sulle loro vite prima del reality, sui loro interessi, hobby, professioni e sentimenti.

