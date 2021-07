Stasera in tv 5 luglio 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







La quarta edizione (per discovery+) di Matrimonio a prima vista Italia 4 è disponibile dal 4 luglio 2021, in anteprima esclusiva sul servizio discovery+.

Il mix tra esperimento sociale e reality è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.

Vi ricordiamo che le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 4 sono caricate e visibili da tutti gli abbonati paganti in streaming dal 4 luglio. In seguito, in data ancora da definire, saranno trasmesse anche in chiaro su Real Time.

Matrimonio a prima vista Italia 4 discovery+, il format e gli esperti

Matrimonio a prima vista Italia 4 su discovery+ propone inalterato il format che l’ha portato al successo, nel corso delle ultime tre edizioni in onda su Real Time.

Tramite un sistema di selezioni e un lungo e accurato periodo di casting, i tre esperti, e conduttori, del programma scelgono 6 persone single. I tre uomini e le tre donne individuate tra le centinaia di volontari, non sono infatti scelti casualmente.

Rimane, con una new entry, il team di esperti. Ne fanno parte la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il nuovo arrivo, il life coach Andrea Favaretto. I tre esperti analizzano infatti con cura le interviste registrate nel corso dei casting. Quindi, formano le coppie che, almeno sulla carta, sembrano meglio assortite, e con la maggior probabilità di riuscita dell’esperimento.

Come da titolo del programma, poi, il primo incontro di ciascuna coppia avviene nello stesso giorno del loro matrimonio. Di fronte alla pronuncia del “fatidico sì”, che li legherà, come minimo, per tutta la durata della trasmissione.

Il nuovo esperto Andrea Favaretto è introdotto nel team nel tentativo di offrire un ulteriore tipo di supporto agli sposi partecipanti. Infatti, per tutto il periodo che gli sposi impiegano per conoscersi, e potenzialmente innamorarsi, possono e devono, in un certo senso, usufruire dell’aiuto professionale della Loffredi, di Abis e di Favaretto. Così, attraverso tecniche di dialogo specifiche, il nuovo esperto potrebbe rivelarsi fondamentale, durante la delicata fase del viaggio di nozze, il primo vero approccio conoscitivo di lunga durata dei partecipanti. E, ovviamente, in seguito, nel corso della convivenza.

I casting e le location

L’attuale situazione della pandemia ha reso impossibile lo svolgimento dei “casting di gruppo” delle prime due edizioni. Così, similmente all’ultima edizione andata in onda dal 10 marzo al 28 aprile 2021 su discovery+ e Real Time, anche per la quarta i casting si sono svolti singolarmente.

Inoltre, sono già state definite le location che faranno da sfondo ai tre matrimoni previsti per questa quarta edizione di Matrimonio a prima vista Italia 4.

La prima location selezionata dagli esperti e dagli autori della trasmissione è l’Hotel Donna Camilla Savelli. Si tratta di un antico convento edificato nel cuore di Roma, pittoresco, raccolto ed estremamente romantico.

Poi, Villa Erba, una delle più celebri e suggestive Ville storiche poste sul Lago di Como, nel milanese.

Infine, Villa Esengrini Montalbano. Una dimora di Varese ricca di storia, affascinanti aneddoti e ampi spazi aperti per accogliere i familiari e gli amici più intimi della coppia.

Quindi, arriverà il momento di partire per la luna di miele. Anche in questo caso, le località e i tragitti delle tre coppie partecipanti sono già state definite.

Per la luna di miele, gli autori hanno individuato tre mete davvero esclusive. Lo splendido mare della Sardegna, le straordinarie coste della Sicilia e l’incantevole Puglia salentina.

