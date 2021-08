Stasera in tv martedì 10 agosto 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Melaverde torna con la puntata di domenica 8 agosto 2021. Anche oggi i due conduttori on the road sono alla scoperta dele eccellenze agro alimentari del nostro paese. Dopo la tappa della scorsa settimana, ecco dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde 8 agosto in Trentino valle dell’acqua

Uno dei fili conduttori di questa puntata è l’acqua. Melaverde va in una zona dove l’acqua è una grande ricchezza del territorio. In Trentino ci sono circa 300 laghi ma cento di questi sono tra la Val di Sole e le sue due valli parallele, la Val di Pejo, famosa anche per la sua acqua minerale, e la Val di Rabbi.

Un territorio molto bello e anche ricco di tante storie. Come ad esempio quella di Daniele, un giovanissimo casaro appena maggiorenne che porta avanti la tradizione dell’ultimo caseificio “turnario” del Trentino ancora in attività. Solo cinque soci che conferiscono il latte, un’ottantina di vacche in tutto che lo producono. Come funziona un caseificio turnario?

Gli allevatori del posto conferiscono il loro latte, c’è un casaro che lo lavora e poi, ogni “caserada”, ossia l’insieme dei prodotti lavorati in un giorno, a turno, è di proprietà di uno dei soci del caseificio. Il numero delle “caserade” a cui ciascun socio ha diritto è proporzionale alla quantità di latte conferita.

Ma si parlerà di tante altre cose, dei meravigliosi ambienti naturali delle tre valli, della particolarità di uno dei torrenti della zona riconosciuta anche dal National Geographic come unica in Europa. E poi i parla di Simone, uno chef campione di Mountain Bike, che usa anche il fieno per fare il brodo.

Successivamente di Patrizia giovane ragazza e mamma che coltiva tanti prodotti dell’orto e ha deciso di eliminare completamente la plastica nel suo negozietto. Infine della birra artigianale di Marco e di tante altre curiosità, senza mai dimenticare i sapori della valle.

A Comacchio, la piccola Venezia

In questa puntata Melaverde è a Comacchio, la “piccola Venezia”, come è anche chiamata, proprio perché attraversata da canali che lambiscono palazzi antichi e ponti monumentali. Il più noto è senza dubbio il ponte “Trepponti”; un tempo era la porta fortificata della città e il canale su cui è costruito, portava fino all’Adriatico. Melaverde ci accompagna in un viaggio tra le Valli di Comacchio, una delle zone umide più estese d’Italia. Si trova all’interno del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna e rappresenta un sito di enorme valore ambientale per la sua biodiversità.

Ma questo è anche un luogo dove sopravvive una tradizione antichissima di pesca dell’anguilla, la famosa anguilla di Comacchio, che ancora oggi si pratica con la stessa tecnica secolare, semplice ma geniale del lavoriero. Una pesca selettiva che porta alla cattura solo delle anguille più grandi.

Le Valli di Comacchio rappresentano un ambiente complesso, ma anche un esempio di come l’uomo, con le sue attività, di pesca “intelligente” soprattutto, sia da sempre integrato in questo habitat, che gestisce e protegge.

Il prograamma è fruibile anche su MediasetPlay.

Condividi su