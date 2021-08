Stasera in tv martedì 17 agosto 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv martedì 17 agosto 2021. Raitre propone il film Mistero a Crooked House, La7 trasmette il documentario I segreti della corona.

Stasera in tv martedì 17 agosto 2021, Rai

Su Rai Premium, alle 21.20, il film per la tv del 1997, Don Milani – Il priore di Barbiana, con Sergio Castellitto. A don Milani, un sacerdote impegnato nel sociale, resta poco da vivere. Torna così nella sua parrocchia di Barbiana e ripercorre con la memoria gli eventi che hanno segnato la sua vita.

Programmi La7, Real Time

Su La7, alle 21.15, il documentario I segreti della corona. Prosegue la serie di documentari dedicati alla storia e ai misteri della famiglia reale britannica: nei tre in programma questa sera si parlerà anche delle recenti vicende che hanno visto protagonista il principe Harry.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Messi a loro agio, tra candele, luci soffuse, aperitivi e buon cibo, i protagonisti si confrontano per scoprire se tra loro c’è feeling. Tra loro Valdemiro e Anna Clara, Angelo e Virginio, Andrea e Dania, Matteo ed Erdita. Con Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 17 agosto 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2012, di Susanne Bier, Love is all you need, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm. La danese Ida (Trine Dyrholm), in procinto di partire per l’italia dove la figlia Astrid sposerà Patrick, scopre che suo marito la tradisce con una collega. Fuori di sé, in aeroporto, tampona l’auto di Philip (Pierce Brosnan), il padre dello sposo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere.

Su Raitre, alle 21.20, il film giallo del 2017, di Gilles Paquet-Brenner, Mistero a Crooked House, con Max Irons, Glenn Close. Charles, giovane investigatore privato, viene incaricato da Sophia, una vecchia fiamma, di indagare sulla morte del nonno Aristides prima che Scotland Yard porti a galla scomodi segreti di famiglia. Tutti avrebbero potuto ucciderlo, compresa Edith (Glenn Close), sorella della defunta moglie di Aristides.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2017, di Ridley Scott, Alien: Covenant, con Katherine Waterston. A causa di un’esplosione, l’astronave Covenant, guidata dall’androide Walter, si ritrova su un’isola apparentemente deserta. Ma presto i superstiti devono lottare contro orribili creature.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Jim Sheridan, Il segreto, con Rooney Mara. Rinchiusa in un ospedale psichiatrico da 50 anni, Roseanne sta scrivendo la sua storia. In un flashback vediamo la giovane Roseanne durante la guerra civile irlandese, tra l’amore per un pilota e la morte del figlio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Asghar Farhadi, Tutti lo sanno, con Penélope Cruz, Javier Bardem. Laura ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Ma la riunione familiare finirà per portare a eventi inaspettati.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2006, di e con Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Rocky si è ritirato dalla boxe e ora gestisce un ristorante. Ma quando una simulazione al computer lo indica come vincente in un ipotetico match contro il campione in carica, si convince a tornare sul ring.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2002, di Jay Roach, Austin Powers in Goldmember, con Mike Myers. Austin Powers deve liberare il padre, rapito da Goldmember e dal Dottor Male. Per farlo, viaggia indietro nel tempo fino al 1975 con l’affascinante Foxxy Cleopatra.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1953, di G. Douglas, L’indiana bianca, con Vera Miles, Frank Lovejoy. Il capitano Miles Archer si addentra in territorio indiano con una pattuglia per liberare due sorelle, rapite anni prima dai Cheyenne. A sorpresa le ragazze rifiutano il loro aiuto.

Stasera in tv martedì 17 agosto, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di e con Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Lionel è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, l’uomo porta avanti le indagini affrontando corruzione e criminalità.

