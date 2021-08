Ballando con le stelle 2021: Morgan nel cast, possibili concorrenti, giuria

Condividi su







Si sta lentamente delineando il cast del GF Vip 6, in partenza il 13 settembre su Canale 5.

Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Presenti anche due telespettatrici che commenteranno assieme a loro le dinamiche della Casa. Per quanto riguarda i concorrenti al momento ci sono pochissime conferme e molte ipotesi.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli nel cast

La prima concorrente ufficiale del GF Vip 6 è Katia Ricciarelli. La cantante lirica in un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Signorini ha spiegato di essere pronta a varcare la celebre Porta Rossa di Cinecittà. Il suo intento è di far conoscere meglio al pubblico, il mondo della lirica, in particolare del melodramma.

Per la Ricciarelli non si tratta della prima partecipazione ad un reality. In passato infatti ha preso parte a La Fattoria 3 ed ha partecipato come concorrente allo show Let’s dance. All’inizio dell’anno ha anche interpretato la Giraffa nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato.

GF Vip 6, gli altri possibili concorrenti

In attesa di scoprire il cast ufficiale della sesta edizione sono molteplici le ipotesi sui possibili concorrenti. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero partecipare Alex Belli, Manila Nazzaro e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento. Sarebbe invece quasi certa la presenza di Jo Squillo.

Potrebbe varcare la Porta Rossa anche Amedeo Goria. Il giornalista prenderebbe parte al reality dopo la partecipazione dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda.

Tra i probabili concorrenti spuntano anche le ex troniste Sophie Codegoni e Mariana Catanzaro e il modello Michele Casalino. A loro si aggiungono Marco Bellavia, Maria Monsè e Miriana Trevisan, ex moglie di Pago.

Per quanto riguarda le showgirls potrebbero partecipare Francesca Cipriani, Nina Moric, Justine Mattera, Ainett Stephens, Raffaella Fico e Carmen Russo. Accanto a loro anche l’influencer Soleil Sorge.

A rappresentanza dello sport potrebbero entrare nella casa l‘ex calciatore Totò Schillaci ed il nuotatore Manuel Bortuzzo. Per il mondo della musica invece, oltre alla Ricciarelli, Moreno Donadoni e Luca Vismara.

Si vocifera anche la possibile presenza di Giucas Casella, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Merigliani. Ma anche dell’attore Davide Silvestri e le principesse Jessica, Lulu e Charli Hailé Selassié. Circola anche il nome dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez.

Il pubblico infine desidererebbe seguire nella casa Jeda, compagno di Vera Gemma, che ha conquistato i telespettatori all’Isola dei famosi. Nel cast potrebbe esserci anche Tommaso Eletti che ha partecipato a Temptation Island 2021.

I Vip che hanno rifiutato di partecipare al reality

La produzione ha contattato alcuni personaggi che hanno però rifiutato di partecipare al GF Vip 6. Tra questi Raz Degan il quale non avrebbe raggiunto l’accordo con il reality per quanto riguarda il suo cachet.

Cristina D’Avena ha scelto di non entrare nella casa più spiata d’Italia. Ha rinunciato anche l’attrice Barbara Bouchet. Hanno inoltre smentito sulla loro partecipazione Gabriel Garko ed Anna Oxa.

Nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Giovanni Ciacci che ha invece già annunciato di lasciare la tv.

