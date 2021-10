Stefano Torrisi nuovo AD della Garbo Produzioni e MD della società spagnola Garbo Stories

Condividi su







Stasera in tv mercoledì 6 ottobre 2021. Su Raidue la fiction L’ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena con Massimo Giletti.

Stasera in tv mercoledì 6 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Nations League: Italia-Spagna. A Milano i Campioni d’Europa guidati da Roberto Mancini affrontano la Spagna nella prima semifinale di Nations League. L’altra, Francia-Belgio, si gioca domani a Torino, mentre la finale è prevista domenica, sempre a San Siro. Chi vince conquista l’accesso ai Playoff per la qualificazione ai Mondiali.

Su Raidue, alle 21.20, la fiction L’ispettore Coliandro. Titolo dell’episodio di stasera: “Il tesoro nascosto”. Un noto gallerista viene trovato morto: all’apparenza si tratta di un suicidio, ma la sorella della vittima, Francesca, non è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, la donna chiede aiuto a Coliandro (Giampaolo Morelli), che decide di dare inizio a una nuova indagine non autorizzata.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a occuparsi del caso irrisolto di Sestina Arcuri, 26enne calabrese che si era trasferita a Roma per fare la parrucchiera. Sestina è morta nel 2019 dopo una caduta dalle scale in una villetta di Ronciglione, in provincia di Viterbo, di proprietà della nonna del suo fidanzato.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena. Un viaggio attraverso i concerti di questa edizione del Festival Internazionale MiTo, che il direttore artistico Nicola Campogrande rilancia, guardando il futuro. Con le testimonianze anche del tenore Ian Bostridge e della violoncellista Miriam Prandi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Una serata per passare in rassegna, con competenza e garbo, i fatti che stanno facendo parlare gli italiani. La propone Giuseppe Brindisi che di certo non prescinderà dall’evento più attuale: la tornata elettorale delle Amministrative. In scaletta anche le divergenze all’interno della Lega sul Green Pass.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Honolulu. Nuova puntata del comedy show che ripropone, aggiornandola, la formula di “Colorado”. Francesco Mandelli e Fatima Trotta introducono una lunga serie di comici alle prese con monologhi e nuovi tormentoni. Tra gli altri, Valentina Persia, Francesco Cicchella, Omar Fantini ed Herbert Ballerina.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. I telespettatori che seguono Massimo Giletti sanno che non perde mai l’occasione di evidenziare con toni polemici le incongruenze dei politici. Anche stasera il clima si farà caldo parlando di Green Pass ed elezioni amministrative.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Va in onda la replica della terza puntata, l’ultima dedicata alle Audizioni. I giudici Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma continuano a selezionare gli aspiranti concorrenti per comporre poi il cast definitivo del talent.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Continua lo spazio di approfondimento, informazione e attualità che va in onda dal 2018. Al timone ci sono i giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. Ospite fisso il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Beauty Bus. L’hair stylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, gira l’Italia a bordo del suo camper all’interno del quale è stato riprodotto uno dei suoi famosi saloni. Nuove trasformazioni in arrivo anche per le clienti più esigenti.

I film di questa sera mercoledì 6 ottobre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2011, di Joe Wright, Hanna, con Saoirse Roman, Cate Blanchett. L’adolescente Hanna vive con il padre isolata in una foresta. L’uomo, un ex agente della Cia braccato dai suoi vecchi compagni, l’ha addestrata nelle più micidiali tecniche di difesa.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2015, di Danny Boyle, Steve Jobs, con Michael Fassbender. Un ritratto intimo di Steve Jobs, basato sull’omonima biografia dedicata da Walter Isaacson, al cofondatore di Apple. Un uomo che con le sue intenzioni ha rivoluzionato l’informatica.

Stasera in tv mercoledì 6 ottobre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Shaka King, Judas and the Black Messiah, con Lakeith Stanfield. Il ladruncolo William O’Neill viene assoldato dall’Fbi per infiltrarsi come informatore dentro le Pantere Nere, un gruppo attivista guidato da Fred Hampton. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Frans Weisz, Finn – Musica per un sogno, con Mels van der Hoeven. Il giovane Finn vive in un piccolo villaggio olandese e passa il tempo giocando a calcio. In realtà vorrebbe dedicarsi alla musica, ma il padre glielo proibisce. Finché un giorno…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 1996, di Brian De Palma, Mission: Impossible, con Tom Cruise. Sopravvissuto a una missione a Praga, costata la vita a quasi tutta la squadra, l’agente Hunt è sospettato di tradimento. Per discolparsi, decide di violare i computer della Cia.

