Stasera in tv mercoledì 20 ottobre 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 20 ottobre 2021. Su Raitre il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Canale 5 propone la quinta puntata della fiction Luce dei tuoi occhi.

Stasera in tv mercoledì 20 ottobre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la nuova stagione della fiction Il cacciatore 3. Due episodi. Il primo s’intitola, “Boom”. Per la prima volta nella sua vita, il Pm Saverio Barone (Francesco Montanari) ha paura. Da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo dopo essere finito nel mirino del mafioso Vito Vitale. Ma intanto lavora a un caso affidatogli da Elia. A seguire, il secondo episodio, “Orgoglio”. Saverio è in Trentino, in un castello dove alloggiano prefetti e questori in pensione. Il posto giusto per passare un po’ di tempo con la famiglia. Ma per Barone stare lontano dal lavoro è impossibile. Così chiede in ginocchio a Elia di farlo tornare a Palermo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Anche stasera Federica Sciarelli ha il compito di gestire le testimonianze che arrivano dai telespettatori. Si torna a parlare del caso di Luca Ventre, il giovane morto all’inizio dell’anno all’interno dell’ambasciata italiana a Montevideo, in Uruguay, soffocato da un poliziotto che lo aveva immobilizzato.

Su Rai 5, alle 21.15, l’opera L’italiana in Algeri. Dal Teatro Comunale di Bologna, l’opera di Rossini nell’allestimento di Francesco Esposito. Dirige l’orchestra il maestro Paolo Olmi; sul palco, tra gli altri, Michele Pertusi, Anna Maria Sarra, Giuseppina Bridelli e Clemente Antonio Daliotti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. La cronaca, con i fatti più rilevanti del momento, ma anche la politica, il costume e l’economia: sono questi i piatti forti del menù che anche nella puntata odierna Giuseppe Brindisi e la sua redazione propongono al pubblico, che continua ad apprezzare stile e contenuti della trasmissione.

Su Canale 5, alle 21.20, la quinta puntata della fiction Luce dei tuoi occhi. In una lettera Luigi confessa di avere investito Valentina con l’aiuto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma (Anna Valle) ed Enrico di nasconderlo fino a quando non dimostrerà la propria innocenza. Fontana confessa la verità su sua figlia, ma giura di non aver ucciso Luigi.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedi show Honolulu. Monologhi e battute nello show condotto da Francesco Mandelli e Fatima Trotta. In veste di autori e co-conduttori, il duo comico dei PanPers composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. La loro carriera è iniziata nel 2009 a “Colorado”; il loro canale youtube conta più di un milione di iscritti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di Via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. In primo piano la situazione nel governo dopo le elezioni amministrative.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X-Factor. In replica la quinta puntata del talent, trasmessa su Sky Uno giovedì 14. Al tavolo dei giudici siedono Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton. Conduce Ludovico Tersigni.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Anche stasera, nel talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, due ospiti si confrontano su un tema analizzandolo sotto diversi punti di vista. Partendo da posizioni molto lontane i due potranno mai avvicinarsi?

Su Real Time, alle 21.25, il reality Beauty bus. Nuovo appuntamento con il salone itinerante di Federico Fashion Style. Anche questa sera, vediamo l’hairstylist impegnato ad aiutare le donne che hanno deciso di affidarsi alle sue mani per rimettersi in gioco con un nuovo look.

I film di questa sera mercoledì 20 ottobre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Rob Reiner, Mai così vicini, con Michael Douglas. Oren, scorbutico agente immobiliare, deve occuparsi della nipote Sarah. La presenza della ragazzina sconvolge la sua vita e il delicato equilibrio con i vicini di casa, tra cui la vedova Leah.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Rocco Papaleo, Una piccola impresa meridionale, con Riccardo Scamarcio, Rocco Papaleo. Costantino, spretato per amore, torna al paese natìo. Lì, per evitare lo scandalo, la madre lo manda a vivere in un faro. Lui, però, non rimarrà solo per molto tempo.

Stasera in tv mercoledì 20 ottobre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Federico Zampaglione, Morrison, con Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno. Il ventenne Lodo suona con il suo gruppo in un famoso locale di Roma, il Morrison. Un giorno la sua strada incrocia quella di Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2011, di O. Nakache, E. Toledano, Quasi amici – Intouchables, con Omar Sy. Dopo un incidente che lo ha reso paraplegico, il ricco Philippe assume come badante Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione. All’inizio è dura, ma poi…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2005, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Pascal Laugier, I bambini di Cold Rock, con Jessica Biel. A Cold Rock i bambini continuano a sparire. Anche l’infermiera Julia, che non crede alle voci su un uomo che si aggirerebbe nella notte, assisterà al rapimento di suo figlio.

