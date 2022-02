Stasera in tv sabato 5 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 5 febbraio 2022. Su Raitre il film La truffa dei Logan con Channing Tatum. Su La7 il film di guerra Apocalypse Now Redux di Francis Ford Coppola con Marlon Brando.

Stasera in tv sabato 5 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.40, l’ultima serata del 72° Festival di Sanremo. Non finirà prima delle 2.30 la quinta serata del terzo Festival diretto e condotto da Amadeus che, per l’atto finale, ha scelto come partner Sabrina Ferilli. Riascolteremo le 25 canzoni in gara e poi scopriremo la classifica: i primi tre si giocheranno la vittoria a tarda ora nell’ultima votazione.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Atti unici. Al via il ciclo “Aspettando la rivoluzione” che propone quattro riletture sceniche di classici russi. Si comincia con “Atti unici” di Cechov (La domanda di matrimonio e L’orso) proposta dal regista Damiano Michieletto al Teatro Goldoni di Venezia.

Programmi Real Time

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Paul è arrivato a pesare circa 300 chili e la sua fidanzata si sta convincendo che la situazione dell’uomo stia degenerando senza speranza. Paul, nel frattempo, teme che la sua relazione possa finire subito dopo il controllo a Houston.

I film di questa sera sabato 5 febbraio 2022

Su Raitre, alle 20.30, il film commedia del 2017, di Steven Soderbergh, La truffa dei Logan, con Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig. Licenziato dal circuito motoristico Speedway, dove lavorava come operaio, Jimmy Logan (Channing Tatum) decide di rapinare l’incasso di una gara programmata nell’impianto. Della banda fanno parte suo fratello Clyde (Adam Driver), sua sorella Mellie (Riley Cough) e lo scassinatore Joe (Daniel Craig).

Su Rai 4, alle 21.20,il film thriller del 1997, di John Woo, Face/Off – Due facce di un assassino, con Nicolas Cage, John Travolta. Per sventare il piano criminale dello psicopatico Castor Troy, che anni prima gli uccise il figlio, l’agente dell’Fbi Sean Archer ne assume i connotati. Ma il criminale gli ruba l’idea.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1973, di F.J. Schaffner, Papillon, con Dustin Hoffman, Steve McQueen. Henry Charriere, detto Papillon, viene condannato ai lavori forzati nel penitenziario della Guyana francese. Qui affronterà prove disumane, ma troverà anche un amico.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1989, di John Glen, 007 – Vendetta privata, con Timothy Dalton, David Hedison. James Bond (Timothy Dalton) vuole vendicare l’amico Leiter (David Edison), a cui hanno ucciso la moglie e che è rimasto mutilato. Il suo nemico è Sanchez (Robert Davi), boss della droga. Privato della licenza di uccidere, perché il caso è competenza degli Stati Uniti, 007 è pronto a rischiare la carriera.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2015, di Peter Sohn, Il viaggio di Arlo. Dopo la morte del padre Henry, Arlo, un dinosauro cucciolo e particolarmente impacciato e fifone, fa amicizia con un piccolo cavernicolo selvaggio di nome Spot. Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo impara ad affrontare le sue paure e a scoprire ciò di cui è veramente capace.

La7, Tv8, Cine34

Su La7, alle 21.15, il film di guerra del 1979, di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now Redux, con Marlon Brando. Il capitano Willard riceve l’ordine di eliminare il colonnello Kurtz, un disertore che si è rifugiato in Cambogia. Lì ha creato un regno in cui è adorato come una divinità.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1984, di John G. Avildsen, The Karate Kid – Per vincere domani, con R. Macchio, P. Morita. Daniel, orfano di padre, arriva in California con la madre. Vittima dein bulli che si allenano nella locale palestra di karate, il giovane troverà nell’anziano Miyagi un maestro di vita.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1967, di Calvin J. Padget, Per pochi dollari ancora, con Giuliano Gemma. Al termine della Guerra di Secessione, un maggiore sudista guida 800 uomini all’assalto di Fort Yuma. I nordisti lo scoprono e inviano un ex ufficiale confederato a dissuadere i compagni.

Stasera in tv sabato 5 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo, con Michelle Williams, Mark Wahlberg. Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio, viene rapito a Roma da criminali calabresi. Il riscatto è di 17 milioni di dollari: la madre Gail si rivolge al nonno, che però si rifiuta di pagare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The Commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.